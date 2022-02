El diputado de UPN Sergio Sayas: “La dirección del partido y los votantes piensan de forma diferente”

Uno de los diputados de Unión del Pueblo Navarro que se han saltado la disciplina de partido para votar en contra de la Reforma Laboral, Sergio Sayas, ha declarado después del pleno en el Congreso que la decisión fue adoptada por ambos parlamentarios "de manera absolutamente independiente". En declaraciones a La Sexta, Sayas ha añadido: "Lo hemos hecho por un tema de convicción".

De no haberse equivocado al apretar el votón un diputado del PP, la decisión de Sayas y de Carlos García Adanero hubiera decantado el resultado final al no y el fracaso de la reforma del Gobierno. "Lo hubiéramos hecho aunque nuestro voto no hubiera servido", ha dicho el diputado en referencia a que hubieran actuado igual incluso sabiendo que el resultado final hubiera sido el que al final se ha producido.

Preguntado por las discrepancias con la dirección de UPN, que anunció su apoyo a la reforma laboral, Sayas ha defendido la independencia del grupo parlamentario respecto de la formación política. "Cuando se habla mucho de la disciplina de partido, hay una cosa que se llaman grupos parlamentarios. Uno expone su posición y a partir de ahí se gana o se pierde", ha dicho Sayas.

Sayas ha asegurado que su rechazo a la reforma laboral deriva del "deseo" de los votantes de UPN, quienes, según él, respaldan su postura frente a la de la dirección del partido. "La dirección del partido y los votantes piensan de forma diferente y yo tengo que interpretar ese deseo", ha precisado. Respecto al futuro de ambos diputados en el partido, Sayas ha afirmado que "la discrepancia con el partido era sobre este tema".