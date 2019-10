La reina entrega los premios a la labor de 7 empresarios chinos y africanos

La reina Letizia ha entregado este jueves a siete empresarios chinos y africanos los premios International Friendship Award (IFA), con los que se reconoce su aportación a la inversión y creación de empleo en sus países y en el exterior.

Los galardones corresponden a la tercera edición de estos premios, que en las dos anteriores se habían limitado a distinguir la labor de empresarios chinos pero que ahora se han ampliado a los del continente africano.

Acompañada por la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, doña Letizia ha hecho entrega de estos premios en el campus de Madrid de la escuela de dirección de empresas IESE, de la Universidad de Navarra.

Han sido cinco los empresarios chinos premiados: Li Ka Shing, presidente de CK Hutchison Holdings; Hong Tianzhu, presidente y consejero delegado de Texhong Textile Group Limited; Liling Qi, presidenta de Puente China España y de La Roca Golf Resort; Lidan Qi, director general de Puente China España; y Chen Xi, presidente de Sanquan Food Co.Ltd.

Además, se ha reconocido la trayectoria de la presidenta del First Bank of Nigeria, Ibukun Awosika, y del sudafricano Iqbal Survé, presidente ejecutivo de The Sekunjalo Group.

Los premios entregados suponen no solo un reconocimiento a la aportación profesional de cada uno de los galardonados en sus países de origen, sino también su contribución a la economía internacional mediante sus inversiones y la creación de puestos de trabajo asociándose con empresarios extranjeros para facilitarles su expansión internacional.

En el acto han intervenido también el director del campus IESE en Madrid, José Luis Suárez, y el fundador de los premios IFA, Pedro Nueno.

Ambos han destacado la relevancia de los premios entregados, han felicitado a los siete empresarios que los han conseguido este año y les han animado a seguir invirtiendo y generando empleos.

Además, han agradecido el apoyo que la reina, con su presencia en la ceremonia de entrega, otorga a estos galardones.