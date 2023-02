Feijóo: “El aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley, y no voy a cambiar de opinión”

Vuelta a la casilla de salida. Tras una semana de titubeos y tormenta interna, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha intentado zanjar la polémica generada por su posición ante la interrupción voluntaria del embarazo. “El aborto es un derecho que tiene la mujer dentro de la ley”, ha dicho. “Y no voy a cambiar de opinión”, ha apuntado. Feijóo ha recuperado así la postura que marcó el pasado mes de enero, cuando por primera vez el principal dirigente de la derecha asumía de forma general la actual ley de plazos.

Feijóo fija así la posición del PP, que hasta ahora mantenía en sus documentos políticos internos que “el aborto no es un derecho”. Así aparece recogido en la ponencia política de 2017, con Mariano Rajoy al frente del partido. Pablo Casado no modificó esta postura, y el actual líder ha optado por evadir los debates ideológicos para no contaminarse ante el ciclo electoral de este 2023. Esa fue además la frase que dijo su portavoz, Borja Sémper, este lunes.

Pero la polémica provocada en Castilla y León por el protocolo médico antiabortista obligó a Feijóo a marcar una posición nueva hasta el momento en el PP. Después la ratificó ante el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso contra la ley de plazos de 2010: “La ley de plazos está bien construida, es una ley correcta, constitucional. Merece mi respeto. Hay otros aledaños en los que no estamos de acuerdo, pero en la España actual una ley de plazos es una ley correcta”.

Este miércoles, Feijóo ha atendido a los medios tras visitar la Casa Ronald McDonald, un hogar de acogida a familias de fuera de Madrid que tienen que trasladarse a la capital para que sus hijos reciban tratamientos médicos de larga duración. Han sido las primeras declaraciones públicas del líder del PP desde que la parte más ultra de su propio partido se revolviera contra sus palabras hasta el punto de hacerle girar inicialmente.

A las palabras de Sémper del pasado lunes se unió este martes la secretaria general, Cuca Gamarra, quien tildó el aborto de “fracaso” para la mujer.

Preguntado por los periodistas, Feijóo ha dicho: “Ustedes conocen mi opinión, no voy a cambiar de opinión”. El líder del PP ha asegurado que su intención es “apoyar a todas las mujeres en sus procesos de maternidad”, pero que “no” van a “coaccionar a ninguna mujer que quiera interrumpir su embarazo de acuerdo a la ley”. Ayer mismo, Vox anunció una proposición no de ley en el Congreso para implementar en toda España el protocolo del latido fetal que anunció, y retiró, en Castilla y León.

“¿Es necesario regular la interrupción voluntaria del embarazo?”, se ha preguntado Feijóo. “Sí”, se ha respondido. “¿Y apoyar a todas las mujeres que quieren ser madre? Sí”, ha concluido.

Feijóo ha proseguido que “en 23 países de la UE hay regulación del aborto” y que en España “lleva 13 años en vigor” sin que “ni PP ni PSOE la hayan cambiado”, más allá de algunos aspectos como la objeción de conciencia de los médicos, los plazos de reflexión o el tema más controvertido para el gallego: el aborto sin consentimiento paterno en mujeres de 16 y 17 años. “El Constitucional va a considerar constitucional la ley”, ha añadido.

Con estas premisas, Feijóo ha apuntalado su posición. “El aborto es una actuación, una decisión de la mujer que se puede solo adoptar de acuerdo con la legislación”, ha dicho. “No considero que sea un derecho fundamental porque no está recogido en la declaración de Derechos Humanos”, ha asegurado. “Se puede hacer conforme a los marcos legales”, ha reiterado, para insistir una vez más: “El aborto es el derecho que tiene una mujer dentro de la ley”.