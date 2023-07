Feijóo iniciará con Vox los contactos para intentar una investidura pese a que no le da la suma

Las elecciones del 23 de julio dejaron un escenario endiablado para Alberto Núñez Feijóo porque quedó en primera posición, pero lejos del resultado que esperaba y sin posibilidades de formar gobierno. En ese escenario, el líder del PP se ha reunido con miembros del comité de dirección, en una cita que no estaba prevista en la agenda oficial difundida por Génova, y ha decidido mover ficha antes del cónclave de la Junta Directiva Nacional prevista para este lunes a las 17 horas. Feijóo iniciará “de inmediato” los contactos para intentar sacar adelante una investidura, a pesar de que no le dan los números para llegar a Moncloa.

Tras intercambiarse unos mensajes con Pedro Sánchez en la noche electoral, Feijóo proseguirá las conversaciones con la extrema derecha. “Contactará próximamente con Vox para empezar a conocer de primera mano sus impresiones de cara a la nueva legislatura”, informan fuentes del PP. Génova no cita, no obstante, a qué formaciones llamará Feijóo, aunque durante la campaña electoral aseguró que no telefonearía a los independentistas.

El PP se pone la tirita antes de tiempo al asegurar que Feijóo “también hablará con otros partidos del arco parlamentario” incluso “en algunos casos aun sabiendo que su apoyo no será posible”. El sueño de Génova es que Feijóo gobierne en solitario con los síes de Vox, PNV, Coalición Canaria y UPN, a pesar de que los nacionalistas vascos ya han dejado claro que no estarán en ninguna ecuación con la extrema derecha.

“Me corresponde intentarlo. Somos la opción alternativa y eso es lo que haré”, dijo Feijóo desde el balcón de la sede del PP en la calle Génova durante la noche electoral en la que se comunicó con el presidente del Gobierno en funciones, por iniciativa de Sánchez. El líder del PP le emplazó a “mantener contactos en los próximos días de cara a evitar el bloqueo político”. El PP pretende presionar a los socialistas para que faciliten la investidura de Feijóo, pero no es una opción que contemple el PSOE.

Sánchez está convencido de que logrará reeditar la coalición con Sumar y apoyos parlamentarios de las fuerzas nacionalistas. Así, ha trasladado a los miembros de su dirección que “no habrá repetición electoral” y que España “encontrará la fórmula de la gobernabilidad”, a pesar de que la única opción para permanecer en Moncloa es que logre en apoyo de las que han sido sus alianzas parlamentarias en la anterior legislatura y Junts se abstenga, algo que la formación de Carles Puigdemont ha advertido de que no será gratis y ha reclamado un referéndum y la amnistía, que son líneas rojas para el PSOE.

En plena resaca electoral, el PP no esconde el chasco que se ha llevado en las generales. “Es una victoria clara e inapelable, pero es verdad que las expectativas estaban puestas en otro lado. Las encuestas, nuestras propias declaraciones… El contexto que previmos o que se podía abocar la política española pues nos hacia aspirar a un resultado mayor que permitiera no entrar en este periodo de incertidumbre”, ha admitido en Radio Nacional el portavoz de campaña, Borja Sémper: “A lo mejor las expectativas eran demasiado altas y tanto las encuestas como nuestros propios cálculo estaban por encima de lo posible”.

En la dirección del PP también analizan por qué se han quedado tan lejos de sus estimaciones y una de las razones que esgrimen son los acuerdos con Vox. “Vivimos en una política nacional muy polarizada en la que cualquier movimiento hacia un lado u otro provoca todo tipo de rechazos o aprobaciones. Si tú apelas a que el futuro tiene que pasar por acuerdos con el PSOE, a unos no les gusta; si tu apelas a la estabilidad y a la posibilidad, aunque sea como mera hipótesis, de llegar a acuerdos de gobernabilidad con Vox en cualquier de sus formulas, en otro lado no gusta”, ha admitido Sémper.

