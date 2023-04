Feijóo presenta a los jóvenes del PP su receta para la vivienda: “Suelo, suelo, suelo público para construir”

Las Nuevas Generaciones del PP de Madrid han convocado este martes a Alberto Núñez Feijóo para contarle en persona los problemas que tienºen los jóvenes para acceder a una vivienda, incluso en el virreinato de Isabel Díaz Ayuso. Lo han hecho en una de las 'rooftop' más de moda en la ciudad, Doñaluz, a un paso de la Puerta del Sol y donde un café solo cuesta 3,50 euros. De ahí, para arriba. A la vera del líder del PP, el secretario general del partido en Madrid, Alfonso Serrano, la consejera de Vivienda, Paloma Martín, la secretaria general de los organizadores, Paula de las Heras, y el presidente, Ignacio Dancausa: hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de políticos, y sobrino de la consejera delegada de Bankinter.

Dancausa saltó a los titulares recientemente tras ser identificado por la Policía Nacional en pleno proceso electoral de la Universidad Complutense. El presidente de los cachorros de Ayuso ha asegurado, con las terrazas del centro histórico de Madrid de fondo, que los jóvenes sufren “falta de oportunidades” y que tienen “menos oportunidades” que sus padres para emanciparse y tener “un trabajo digno”.

Ignacio Dancausa es hijo de Concepción Dancausa, actual consejera de Familia, Juventud y Política Social de Madrid, ex delegada del Gobierno en la región. Expresidenta de la Asamblea de Madrid. Exdirigente del PP nacional. Ex primera teniente de Alcaldía de la capital. Exdiputada. Exconcejala. En su declaración de bienes, la consejera declara participar en la propiedad de al menos tres viviendas, un par de plazas de garaje, así como de una parcela urbana en la propia ciudad. Su padre es Juan Ramón Oñate García, exgerente de Arpegio (empresa pública que gestionaba suelo público en Madrid y acabó salpicada en el caso Púnica), y luego de Tres Cantos, S.A. (hoy disuelta) e Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S. A., también corporaciones públicas relacionadas con la construcción.

“Se creen que vas a mover un dedo, coger una varita mágica y regulas los precios” para solucionar “un problema tan complicado”, ha lamentado Dancausa en relación a las políticas de vivienda del Gobierno de coalición. “Es tratar a los ciudadanos como estúpidos”, ha señalado. ¿Su receta?: “Aumentar oferta, desbloquear proyectos urbanísticos” como “los que Carmena tuvo cuatro años bloqueados”.

A su estela, Paula de las Heras: “Tener vivienda y familia es un derecho constitucional”, ha dicho. “Muchos se quedan en el camino porque Pedro Sánchez no ha conseguido unas políticas que nos hayan ayudado”, ha añadido, para concluir sobre Madrid: “Gracias a dios, tenemos a Isabel Díaz Ayuso”.

De las Heras planteó el problema desde el mantra del insuficiente esfuerzo de los jóvenes. “Tenemos que aprovechar las oportunidades, esforzarnos, conseguir buenos empleos, tener capacidad para llegar a cualquier puesto de trabajo”, ha arengado a una veintena de militantes de la organización de la que es 'número dos'. La joven periodista también ha echado de menos “ganas de formar familias”. Eso sí, ha matizado, “quien la quiera”.

Suelo de servicios sociales para pisos y una ayuda de 1.000 euros

Para terminar de definir el problema, alguien que sabe mucho de cómo está la vivienda en Madrid: la consejera del ramo, Paloma Martín, quien ha arrancado asegurando que este es “uno delos problemas que más preocupan a ciudadanos y jóvenes”. Martín ha dicho que este bien tan preciado es imprescindible para un “proyecto de vida” porque “permite a los jóvenes independizarse”. “Cuanto más atractiva es una ciudad, más demanda hay. Y si no hay una oferta acompasada, se pronuncie un desequilibrio”, ha apuntado Martín, quien ha obviado, eso sí, que el PP gobierna la región ininterrumpidamente desde 1995.

En un acto que estaba previsto sirviera para anunciar los planteamientos de Feijóo para la vivienda, algo que no ocurrió salvo unas leves pinceladas, Martín apuntó hacia dónde se dirigen las políticas de la derecha: “Hay que trabajar por incrementar oferta. Movilizar suelo propiedad de la Comunidad de Madrid lo sacamos al mercado”. ¿Y qué suelo sale al mercado? “Suelo que está previsto para dotaciones como centros culturales y servicios sociales, y lo puedan dedicar a la construcción de vivienda”.

El líder del PP ha recogido el guante de sus predecesores en el turno de palabra. Primero, para agradecer a Dancausa y De las Heras su explicación de las “enormes dificultades” en el problema del acceso a la vivienda al que, han dicho, se enfrentan. Feijóo ha considerado un “placer” escucharles “concretar, demandar y protestar por cuál es la situación de la vivienda de los jóvenes”, así como “señalar por qué unas políticas suenan bien y funcionan mal”.

Feijóo ha calificado de “fantasmada” el anuncio de Pedro Sánchez de movilizar 50.000 pisos propiedad de la empresa pública Sareb, creada hace una década por el Gobierno de Mariano Rajoy para absorber los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos y sanearlos. Un par de lustros después, el PP da ya por amortizado al llamado “banco malo”.

“Yo no voy a hacer demagogia con un tema complejo. No hay soluciones fáciles, no hay medidas populistas”, ha apuntado Feijóo, quien ha lanzado algunas de sus soluciones al problema, que el PP irá concretando en las próximas fechas.

Primero, un “pacto de Estado de todas las administraciones”. Segundo, dar “seguridad jurídica”. ¿Y en lo concreto? “Suelo. Suelo. Suelo público. Suelo de los ayuntamientos. Suelo de las comunidades. Suelo de la Administración General del Estado. Y con ese suelo abaratemos el coste del alquiler y el coste de la compra a precio tasado”.

Además, Feijóo ha planteado, sin dar detalles, una ayuda directa de 1.000 euros para “gastos objetivos” en el alquiler y la compra de vivienda. Una subvención que dependería de la renta y de la edad, aunque no se ha explicitado en este acto.

El líder del PP ha reiterado las medidas que ya anunció ayer su portavoz, Borja Sémper, como los avales para las fianzas o las entradas de los pisos. Y ha insistido en “incrementar las cesiones de suelos dotacionales para construir viviendas y cederlas con un precio de alquiler tasado, un 40% menos del precio del mercado”.

Los jóvenes, que le han aclamado entre gritos de “presidente, presidente”, se han quedado tras el acto tomando algo en la terraza, con el reloj de la Puerta del Sol como silente testigo.