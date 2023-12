Feijóo rechaza la entrada del Estado en Telefónica y critica la falta de información del Gobierno sobre la operación

“Volver atrás cuando no es imprescindible, no la comparto”. Así ha criticado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la operación del Gobierno de coalición para que el Estado regrese a través de la SEPI al accionariado de Telefónica, y a su consejo de administración, ante el inminente aterrizaje de un fondo soberano saudí en la multinacional española. La decisión no gusta a la derecha pese a que, como ha reconocido el propio Feijóo, no tiene la información precisa para evaluar bien la decisión aprobada este martes por el Consejo de Ministros.

“Así no se puede seguir trabajando”, ha aseverado Feijóo durante una entrevista en Antena 3. “¿Cuál es el mensaje del Gobierno? El mensaje del Gobierno es que puedan controlar las empresas en España. Y ojito, porque también le puedo meter impuestos, como se los he metido a otras empresas”, ha asegurado.

El líder del PP ha sostenido que con la entrada del Estado en la multinacional no se busca proteger la empresa de la potente inversión que ha anunciado un fondo de inversión propiedad de Arabia Saudí, sino mandar un mensaje: “Tengan ustedes cuidado con el Gobierno”.

“A Telefónica la podemos ordenar a través de la reglamentación sin necesidad de entrar en su concepto y sin necesidad de intentar controlar la compañía”, ha insistido, para aseverar que el Gobierno puede estar preparando la compra de participaciones en otras empresas estratégicas, como Repsol. “Lo que nos puede salvar de todo esto es el paraguas europeo”, ha planteado.

Pero otros países de la UE también mantienen importantes participaciones en empresas que pueden ser consideradas muy importantes para el Estado. Es el caso de Francia, Alemania o Italia con Orange, Deutsche Telekom, TIM o Proximus. Para Feijóo, Telefónica es diferente. De hecho, la ha considerado más grande que las otras. “España decidió hace 25 años que esta empresa compitiese y se convirtiese en una multinacional y una de las primeras empresas del mundo. Y por tanto, volver atrás cuando no es imprescindible yo no lo comparto”.

Feijóo ha hecho este análisis sin datos reales de la operación, según él mismo ha reconocido. “Como no tengo ninguna información porque no hemos sido informados de nada, pues le doy aproximaciones a lo que creo que se debe de hacer, porque el Gobierno de mi país no nos informa sobre las empresas estratégicas y sobre emitir deuda pública para comprar una participación en esa empresa estratégica”, ha zanjado.