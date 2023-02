Feijóo, a Tamames sobre su candidatura en la moción de censura de Vox: “Si fueras mi padre, no te dejaría hacer esto”

“Si fueras mi padre, no te dejaría hacer esto”. La frase se la dijo Alberto Núñez Feijóo a Ramón Tamames en una conversación telefónica cuando el economista de 89 años le llamó para informarle de que estaba pensando en aceptar la oferta de Vox para liderar la moción de censura contra Pedro Sánchez que la ultraderecha anunció el año pasado y para la que Santiago Abascal no encuentra candidato. Así lo han confirmado fuentes de la dirección del PP, que rechaza discursiva y estratégicamente la iniciativa de la ultraderecha, pero que no rechazará en el Congreso: “Estamos en la abstención”.

PP y Vox escenifican su alejamiento a cuatro meses de las elecciones en las que volverán a necesitarse

Más

La segunda moción de censura de Vox contra Sánchez lleva peor destino que la primera. Y eso que todavía ni siquiera se ha registrado. Abascal anunció la iniciativa en plena tormenta política por la reforma del Código Penal que suponía la derogación del delito de sedición y la reforma del de malversación. La intención de los ultras era provocar que el PP asumiera el liderazgo de la censura, pero Feijóo aguantó la presión incluso cuando se sumó a ella Ciudadanos de la mano de Inés Arrimadas.

La estrategia fallida de Abascal ha llevado a que, dos meses después de anunciarla, Vox no haya registrado la iniciativa. Un retraso que Sánchez siempre aprovecha en los cara a cara con el líder ultra, al que reprocha la tardanza en lanzar la moción de censura si, como denuncian habitualmente, el Gobierno de coalición del PSOE y de Unidas Podemos está destruyendo España.

La semana pasada se hizo pública la decisión de Vox de proponer al economista Ramón Tamames como candidato “independiente”. Tamames, de 89 años, fue un histórico militante del PCE en la dictadura y en la Transición, y después ayudó a fundar Izquierda Unida, pero hace ya muchos años que abandonó sus viejas militancias para transitar hacia otras posiciones políticas.

En el PP rechazan abiertamente la moción de censura desde que se planteó. El PP de Feijóo considera que es un grave error estratégico que permitirá a Pedro Sánchez cambiar “la conversación” y lograr “una victoria” política precisamente cuando peor está el presidente, asediado por los problemas derivados de la aplicación de la ley del solo sí es sí.

Fuentes de la dirección confirman a elDiario.es que Abascal llamó a Feijóo para informarle de la elección de Tamames. El propio economista habló también con el líder del PP. Pero el dirigente gallego no ha podido convencer a ninguno de los dos de que desistan de sus intenciones. A ambos les dijo que era un “disparate”, según las mismas fuentes.

En el PP consideran la iniciativa como algo “muy folclórico todo”. “Podemos dar la vuelta a las televisiones en Europa”, apuntan las mismas fuentes.

Así, el PP se enfrentará otra vez a la decisión de votar en una moción de censura contra Pedro Sánchez que no liderará su presidente. Pero a diferencia de lo ocurrido en octubre de 2020, cuando el PP de Pablo Casado votó en contra e intentó levantar un muro con la ultraderecha (“hasta aquí hemos llegado”), esta vez el PP de Feijóo se abstendrá.