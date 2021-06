Felipe González pide a Gobierno y oposición que se pongan de acuerdo y abandonen la "descalificación y la confrontación"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno Felipe González ha instado este jueves al Gobierno y a la oposición a ponerse "de acuerdo" y que "no sigan haciendo política de descalificación y confrontación", más aún en un "momento histórico" que necesita de una política "transversal" y que comprometa "al mayor número de gente".

En una charla sobre los 35 años de la entrada de España en la Unión Europea en el VIII Madrid Food&Drink Summit, González ha reconocido que le "agobia" ver la actitud entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición. "No somos conscientes del momento, o si somos conscientes no lo estamos viendo políticamente bien", ha alertado.

Así, y refiriéndose a la llegada de los fondos europeos, el que fuera jefe del Ejecutivo ha ironizado con las duras sesiones parlamentarias. "A lo mejor yo no tengo la sutileza intelectual para poder comprender lo que hay detrás del insulto grueso y la descalificación vacía", ha bromeado, para recordar que la gente que "lo está pasando mal" se "desespera" ante esa perspectiva.

En esta línea, González ha apostado por una solución a la falta de entendimiento: encontrar a "correveidiles que no tengan grandes aspiraciones y se comuniquen entre las partes todos los días para intentar aproximar posiciones". Una mediación entre PSOE y PP para que se de "una comunicación fluida", aunque esta "no cuaje hasta que se llegue a unos elementos comunes".

Con todo, el expresidente ha reconocido que "no existen operadores políticos" que sean capaces de afrontar esta operación, a pesar de que estos "son muy necesarios para llegar a acuerdos". "No haría falta estar exhibiéndose todos los días. Pero si existen, me gustaría conocerlos", ha añadido.