La Fiscalía reconoce que todavía no ha decidido si denunciará al rey emérito

La Fiscalía ha reconocido en un comunicado emitido este viernes que, por el momento, no ha decidido si denunciará a Juan Carlos de Borbón ante el Tribunal Supremo por alguna de las tres investigaciones que mantiene abiertas sobre su patrimonio. El Ministerio Público, como en ocasiones anteriores, asegura que tomará una decisión cuando reciba el contenido de todas las comisiones rogatorias que ha solicitado a terceros países en el último año.

El comunicado llega apenas unas horas después de que El Mundo publicase el contenido de una comisión rogatoria enviada a las autoridades suizas el pasado mes de febrero - ya contestada - en la que el fiscal Juan Ignacio Campos ponía encima de la mesa cuatro delitos: cohecho, blanqueo, tráfico de influencias y delitos fiscales. Es la primera vez en que trasciende un escrito en el que los investigadores hacen una calificación indiciaria más allá de los posibles delitos contra la Hacienda Pública que pudiera haber cometido el rey emérito ocultando su fortuna en el extranjero.

La Fiscalía, el mismo día en que Dolores Delgado se reúne con Felipe VI para entregarle la memoria anual del Ministerio Público, rebaja ahora la intensidad de esa calificación explicando que se trata de algo provisional de cara a obtener la máxima información posible de las autoridades suizas. "Es preciso recordar que la solicitud de cualquier asistencia judicial internacional exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición", dice.

No han decidido si denunciarán al emérito en alguna de las tres causas que tienen abiertas sobre él y esa lista de delitos de corrupción, dice la nota, no es definitiva. "No estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del Fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación". La respuesta de las autoridades extranjeras será la que marque el camino del caso: eso "en su momento permitirá al Fiscal confirmar o descartar esos indicios, o incluso abrir otras vías de investigación".

La Fiscalía del Tribunal Supremo asumió hace más de un año las investigaciones en torno al rey emérito y en la actualidad mantiene tres líneas de actuación. En un caso investiga si cobró y ocultó comisiones millonarias por intervenir en la adjudicación de las obras del AVE a La Meca a empresas españolas, en otro si usó tarjetas opacas a espaldas del fisco y en último lugar si ocultó parte de su fortuna en Jersey. En paralelo, la representación del monarca ha presentado dos regularizaciones fiscales por un valor superior a los cinco millones de euros entre las dos para intentar evitar responsabilidades penales.

El comunicado de la Fiscalía destaca la importancia de estas comisiones rogatorias y su contenido y deja caer, incluso, que si la investigación no avanza a más velocidad es por los ritmos de la cooperación internacional. "La Fiscalía está comprometida en llevar las investigaciones de referencia con la siempre obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional", zanja.

"Sus derivadas tributarias"

La Fiscalía recuerda en este comunicado que mantiene abiertas esas tres líneas de investigación pero recordando que también tienen "sus derivadas tributarias". Desde un primer momento una parte importante de las pesquisas se han centrado en saber si el monarca emérito ocultó en el extranjero las decenas de millones de euros que cobró, por ejemplo, por el AVE a La Meca. La lupa también está puesta en las tarjetas de crédito que usó de espaldas al fisco durante años, tal y como reveló eldiario.es, y en los gastos millonarios de los que se hizo cargo durante años la Fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans.

Es aquí donde la defensa del emérito ha optado por ir presentando regularizaciones fiscales e intentar minimizar el impacto penal y contable que pueda tener este manejo de dinero oculto a la Hacienda Pública española. La segunda regularización de más de 4 millones de euros de febrero de este año llegó en fechas muy próximas al envío de una comisión rogatoria de la Fiscalía española a las autoridades suizas.