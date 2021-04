Gabilondo: "Vamos a hacer un cordón sanitario a Vox. Es una amenaza para la democracia"

El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, insiste en que los acontecimientos de la semana pasada han marcado un antes y un después en la campaña del 4M. Gabilondo cita, en concreto, tres cuestiones: la alusión de Isabel Díaz Ayuso a las colas del hambre como "mantenidos", los carteles xenófobos de Vox señalando a los menores extranjeros no acompañados y, por último, la negativa a condenar "explícitamente" las amenazas recibidas por Fernando Grande-Marlaska, María Gámez y Pablo Iglesias e incluso el cuestionamiento de las mismas que ha hecho la extrema derecha. "Para nosotros eso cambia las cosas", ha admitido en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum en el que ha advertido de que los socialistas harán "un cordón sanitario a Vox".

"Hacemos un cordón sanitario. Vox es una amenaza para la democracia", ha reiterado en los mismos términos que empleó este domingo Pedro Sánchez. "Nos parece que todos los demócratas tenemos que hacer ese cordón sanitario para evitar que tenga más poder en los gobiernos de España y, concretamente, en el de Madrid", ha dicho en referencia a la intención de Ayuso de pactar con la formación de extrema derecha. "Estamos en una encrucijada peligrosa", ha advertido Gabilondo, que ha explicado que no cabe la "neutralidad" en cuestiones como "racismo o no racismo", "exclusión o no" o los "problemas que tienen que ver con la democracia". "Vamos a hacer un cordón sanitario para que Vox no entre en ningún gobierno", ha aseverado.

Aunque los socialistas -al igual que Unidas Podemos y Más Madrid- se han lanzado en tromba a advertir del peligro real de la extrema derecha, Gabilondo ha reconocido que las estructuras democráticas son sólidas: "Yo he dicho que esta amenazada, también creo que la democracia es fuerte, consistente, tenemos valores asentados; pero si no se defiende cada día, los derechos que tienen tanta fuerza transformadora, tienen esta debilidad, que son de acción diaria y cotidiana". "No soy un equidistante que mira la realidad de la confrontación como quien asiste a un partido sino que tomo partido frente a la confrontación -ha señalado-. Es imprescindible decir que hay una amenaza frente a la democracia".

Preguntado por si dejaría gobernar a la lista más votada, Gabilondo ha recordado que él ganó las elecciones en 2019 y no gobernó. "No le voy a decir que me divirtió, ni que fue bueno para Madrid, porque fue un gobierno fallido, pero lo acepté con una conciencia democrática", ha explicado Gabilondo, que ha cuestionado que el PP defienda que gobierne el más votado cuando gana y que, cuando pierde, tengan que gobernar los que sumen.

Preguntado por el apoyo manifestado por el expresidente socialista Joaquín Leguina a Ayuso, Gabilondo se ha mostrado "comprensivo" con los "itinerarios personales" -ha incluido al filósofo Fernando Savater, que se pasa de UPyD y Ciudadanos a secundar al PP-, pero ha considerado que es un "error". "No puedo ver como un acierto insistir en volver a las andadas y, si se escora hacia la ultraderecha, aun más", ha sentenciado.