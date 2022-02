García Egea dice que no se crea empleo tras batir España el récord desde 2008

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha cargado en la sesión de control en el Congreso contra los últimos datos del paro. "No se ha creado empleo, se han destruido casi 200.000 puestos de trabajo. La propaganda no crea empleo", ha apuntado el diputado popular, tras interpelar a la vicepresidenta segunda del Gobierno. Además, ha cargado contra la reforma laboral elaborada por el Ejecutivo. Según ha defendido este miércoles en la sesión de control del Gobierno, el diputado popular ha sostenido que la ley elaborada por el Ejecutivo no deroga el texto del PP. "Ustedes la han maquillado para empeorarla", ha asegurado sobre la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz. "Ha sido aprobar la reforma y sube el paro. Van a acabar con la temporalidad mandándonos a todos los españoles al paro", ha apuntado García Egea.

En 2021 el Gobierno cerró con 840.700 empleos más y el paro cayó al nivel más bajo desde 2008. Aunque en enero la dinámica no ha sido parecida porque se ha registrado una caída de 198.000 afiliados a la seguridad social, enero siempre es mal mes para el mercado de trabajo, con caídas en la afiliación media y aumento del paro, y este año no ha sido una excepción, marcado además por la sexta ola de la pandemia. Los datos de hecho son más favorables que en otras ocasiones, especialmente del lado del paro y la contratación indefinida.

Ante esas críticas, Díaz ha defendido las políticas desplegadas por su Ministerio. Entre las consecuencias de sus medidas, ha destacado que España tiene "9,3 millones de mujeres afiliadas a la Seguridad Social" y la reducción del paro juvenil "en más de diez puntos". Sobre este último dato, ha destacado que han tenido que pasar catorce años para obtener una "una cifra" así. Además, ante los reproches a la reforma laboral, ha sido concisa: "Si no cambia nada, mañana vote a favor de la misma".