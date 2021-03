García Egea pide que Sánchez deje de defender a los que "incendian calles" y aplique el "impuesto cero a ingreso cero"

MÉRIDA, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha pedido al Gobierno central del socialista Pedro Sánchez que deje de "defender" a los raperos y a los que "incendian las calles" --en alusión a las protestas en Cataluña por el encarcelamiento de Pablo Hasel--, y que comience a aplicar en España la propuesta 'popular' aprobada la pasada semana en el Congreso relativa a aplicar "impuesto cero" a aquellos autónomos que están teniendo "ingreso cero" por la pandemia.

"Al final lo que tenemos es un tejido productivo castigado por el Gobierno central. A los únicos a los que ha ayudado el Gobierno durante esta pandemia es a los raperos y a los que han incendiado las calles. A esos sí los han defendido", ha reprochado, tras lo que ha defendido que el PP "defiende más a los autónomos y a los hosteleros que a los raperos".

De este modo se ha pronunciado en una rueda de prensa este martes en Mérida antes de mantener un encuentro con representantes de autónomos, un colectivo que son los que "están creando empleo y sosteniendo la economía extremeña" a pesar, ha dicho, de la "poca ayuda" que está recibiendo el mismo por parte de las diputaciones provinciales, el Ejecutivo regional o el Gobierno central.

En este sentido, ha reprochado que ha tenido que pasar un año desde que se declaró el estado de alarma por la Covid-19 en España para que el Gobierno central haya aprobado el pasado viernes unas ayudas que "todavía no está claro cómo van a llegar al tejido productivo ni de Extremadura ni del resto de España".

Sobre este respecto, García Egea ha contrapuesto la gestión de la pandemia realizada por parte de los gobiernos del PP y los del PSOE, los cuales a su juicio en el caso de los socialistas "llegan tarde" con sus medidas mientras que las CCAA gobernadas por los 'populares' "dan un paso adelante".

"Estamos viendo los gobiernos que funcionan", ha dicho, porque "cuando se ha dado libertad para que cada gobierno gestione la pandemia como considere" los ejecutivos regionales del PP "bajan impuestos, quitan la tasa de terraza a los hosteleros, amplían las terrazas a los hosteleros, ayudan de forma directa a los autónomos y hacen en definitiva que las ayudas lleguen cuando más se necesitan".

En esta línea, se ha referido también al paquete de ayudas frente a la pandemia aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros, y que a su juicio llega "tarde para muchos autónomos y para muchas empresas", después de que además el Gobierno central se haya dedicado durante la pandemia a castigar, ha dicho, al tejido productivo.

"Hay mucha gente que no llegado siquiera a poder presentar el papel para solicitar las ayudas porque no ha llegado viva la empresa, no ha aguantado durante un año impuestos, subida de la cuota de autónomos al principio de este año, más impuestos, más subida de la cuota de autónomos", ha espetado García Egea.

PAQUETE DE AYUDAS

En esta línea, García Egea ha lamentado que en el paquete de ayudas contra la pandemia aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros se "expulsa" a unos sectores en detrimento de otros.

"Una empresa que alquila coches puede acogerse al paquete de ayudas, una empresa que alquila bicicletas no. Una empresa de servicios puede acogerse pero una peluquería no", ha lamentado el 'popular', quien se ha preguntado si es "de recibo" ayudar a unos sectores y otros no.

"¿Por qué se lamina unos sectores, se expulsa a unos sectores que necesitan ayudas igual que otros y el Gobierno de España no es sensible a que en nuestros pueblos y en nuestras ciudades no es todo lo que ocurre dentro de la M-30, dentro de Madrid?", ha preguntado García Egea, quien ha defendido que "España es diversa y Extremadura necesita también que se le atienda", así como que "todos los servicios en España necesitan ser atendidos como están siendo atendidos por parte de las comunidades autónomas del PP".

Sobre este mismo respecto, ha destacado que la crisis ha "demostrado" que cuando el Gobierno central de Pedro Sánchez "da un paso atrás" las CCAA del PP "dan un paso adelante".

PETICIONES A VARA

Asimismo, tras advertir de que en Extremadura actualmente hay 113.000 parados y "uno de cada dos jóvenes quiere trabajar y no puede", así como que cuenta con 80.000 autónomos a los que "no se les ha prestado ni una sola ayuda", ha pedido al presidente de esta comunidad, Guillermo Fernández Vara, que aplique en la región de forma "inmediata" la propuesta del PP aprobada en el Congreso para que los autónomos "si no tienen ingresos no paguen ningún tipo de impuesto".

"A ingreso cero, impuesto cero. Lo entiende todo el mundo. Es de recibo que el Gobierno de España lo ponga en marcha porque el Congreso de los Diputados lo aprobó el pasado jueves", ha incidido.

Al mismo tiempo, ha pedido que Vara aclare si está de acuerdo con el voto en contra del PSOE en el Congreso sobre la citada propuesta del PP, así como si el PSOE de Extremadura está "alineado" con el voto en contra del PSOE de Madrid, "porque hoy los autónomos lo que necesitan es que les bajen los impuestos, que no les cobren si no tienen ingresos, y que las ayudas lleguen de una vez por todas".

De igual modo, sobre Extremadura ha defendido la postura del líder de los 'populares' en la región, José Antonio Monago, relativa a "hablar claro a la gente, recoger sus propuestas y trasladarlas en acciones concretas", como ha ocurrido --ha resaltado-- con los ayuntamientos del PP que han "salido a la calle a hacer un paquete ambicioso" para "mejorar el día a día" de la población en una región como la extremeña en la que "las cifras de paro se están acercando mucho a la del peor momento de la crisis de 2008".

Así, ha incidido en que en Extremadura "se han batido récord pero no de crear empleo, no de crear autónomos" sino "en malas cifras en cuanto a la gestión de la pandemia" por parte del PSOE; y ha recalcado que "los que han mejorado esas cifras de la Covid-19 en la región no han sido el Gobierno de España ni el Gobierno de Extremadura" sino los extremeños que "han tenido que soportar duras medidas, duras restricciones para poder mejorar esas cifras y pasar de 1.500 ó 1.600 de incidencia acumulada a 83".

Con ello, sobre la bajada de la incidencia de la Covid-19 en Extremadura, ha dicho que "ha sido un gran esfuerzo por parte de los extremeños que se ha llevado por delante miles de empleo y que no tenía que haber ocurrido". "Para bajar la incidencia teníamos que haber tenido ayudas directas a los que desgraciadamente se han llevado por delante esta crisis sanitaria, económica y social", ha añadido.