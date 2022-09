Los grupos minoritarios del Senado afean el cara a cara en un hemiciclo desierto: “Quedamos para los restos”

Pedro Sánchez decidió alterar el guion previsto para hacer uso de su palabra tras cada intervención de Alberto Núñez Feijóo y así responder directamente al líder de la oposición. Un cara a cara que se extendió durante tres horas y tras la cual se produjo una desbandada de senadores que dejó el hemiciclo de la Cámara Alta semivacío. “Tengo que mostrar mi sorpresa por el formato del debate. Se ha planteado como un cara a cara entre el Gobierno y el principal partido de la oposición y el resto de grupos quedamos para los restos. Por respeto a la ciudadanía voy a emplear el tiempo, espero también que nos dedique el tiempo necesario para la respuesta”, empezó quejándose la senadora del PNV, Estefanía Beltrán.

El presidente escuchó desde su escaño la intervención de los diferentes portavoces y con ellos sí esperó para contestarles al final a todos juntos. Feijóo, en cambio, abandonó el debate tras su intervenció y no escuchó al resto de grupos. En líneas generales, la mayoría de portavoces se mostraron críticos con el líder del Ejecutivo, que tuvo que escuchar además reproches de los partidos independentistas catalanes no relacionados ni con la economía ni con ekl ahorro energético.

Especialmente agresivo fue el tono y el discurso de la senadora de ERC Mirella Cortés, que volvió al discurso más independista de los republicanos para volver a achacar los problemas económicos de los catalanes al resto de España. “¿Sabe cómo se llama el gran lastre de la economía catalana? Se llama España”, espetó antes de concluir que “una mayoría de catalanes ya es consciente y por eso apuesta por la independencia y por una república catalana que supere las hipotecas del régimen del 78”. Cortés también le exigió al presidente del Gobierno el desmontaje “del franquismo” instaurado en las instituciones. “Si no es capaz de sacar al franquismo de la policía, el ejército, la Fiscalía y los Tribunales no solo estará en entredicho su compromiso democrático sino que el conflicto con Catalunya seguirá enquistado, y sin solución usted no podrá volver a contar con nosotros en un futuro”, advirtió.

El senador de Junts per Catalunya, Josep Lluís Cleríes, comenzó su intervención ironizando sobre los motivos de la comparecencia del presidente del Gobierno. “Me pareció muy bien el anuncio de su comparecencia en el Senado justo después del dictamen de la ONU que acreditaba que en España se vulneraron derechos fundamentales pero ha resultado no ser por esto. Tampoco por el 'catalangate', pero es que de alguien que se vanagloria del 155 qué se puede esperar”, expuso. Cleríes admitió la importancia de un debate sobre la situación económica y sobre la búsqueda de medidas de ahorro energético en el contexto de la guerra de Ucrania, aunque avisó a Pedro Sánchez de que no olvide la situación en Catalunya. “La situación económica es muy importante, pero lo otro también”, dijo.

Más centrado en debate puramente relacionado con la crisis energética, el senador de EH Bildu, Gorka Elejebarrieta, pidió abiertamente a Sánchez “intervenir sectores estratégicos como el energético y aprobar medidas estructurales y permanentes de calado mucho más valientes. Una petición de sentido común que ya ni siquiera niegan los sectores liberales y la propia Unión Europea”, demandó. Tras la alusión de Feijóo afeando los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y Bildu durante la legislatura, el senador vasco reivindicó que su formación ha demostrado actuar con altura de miras, poniendo siempre por delante los intereses de los sectores populares más desprotegidos y más desfavorecidos“.

Otro de los grupos aliados del Gobierno durante la legislatura también se mostró muy crítico con el líder del Ejecutivo. El senador de Más Madrid, Pablo Perpinyá, comenzó su turno de palabra felicitando al líder de la oposición. “Me siento en la obligación de darle la enhorabuena a Feijóo por un éxito doble: ha obligado al Gobierno a ponerlo a discutir sobre la bajada del IVA en vez de sobre la nacionalización de las eléctricas y además ha logrado que el Gobierno asuma que los impuestos son un problema para la recuperación económica en lugar de una garantía para que esa recuperación sea socialmente justa”. Algo que, opinó Perpinyá, supone una derrota ideológica para la izquierda: “Es que ya sabemos cómo acaba: bajaron el IVA de la luz, los precios siguieron subiendo y las eléctricas se siguieron forrando”. El portavoz de la formación madrileña también afeó al presidente haber convertido su comparecencia en un debate con el líder de la oposición, una crítica casi unánime en todos los grupos de la Cámara: “Señor presidente, mal que le pese al bipartidismo el Senado necesita una reforma constitucional urgente”, pidió.