El inicio de Toni Cantó en política: un partido local que luchaba contra la corrupción del PP

Antonio Cantó García del Moral (de nombre artístico Toni Cantó) ha fichado este miércoles por el PP. Tras amagar por segunda vez con volver a ser actor, y después de haber pasado primero por UPyD y luego por Ciudadanos, Cantó afronta una nueva etapa política en el que en realidad es su cuarto partido. El primero fue Vecinos por Torrelodones (VxT), una exitosa iniciativa política vecinal que nació para luchar contra la corrupción y los excesos urbanísticos del PP.

Vecinos por Torrelodones surgió como partido en el año 2007 tras la unión de varios residentes en esa localidad madrileña, hartos de la gestión del PP. En principio se inscribieron como asociación en defensa del medioambiente, pero luego dieron el salto a la política. En 2011 desalojaron a los populares de la Alcaldía tras 24 años de Gobierno ininterrumpido; en 2015 lograron la mitad de los votos que se depositaron en las urnas; en 2019 revalidaron la mayoría absoluta.

Toni Cantó, vecino de la localidad madrileña, se interesó por el proyecto desde los inicios, como recuerda el periodista y locutor Juan Luis Cano, uno de sus impulsores: "Toni nos conoció, decidió empezar a colaborar y se afilió". El actor ya había coqueteado con la política en algunos actos de un Ciudadanos recién nacido, que no pasaba de ser una plataforma con aspiraciones.

Cantó decidió centrarse en VxT, cuyo objetivo era "acabar con la corrupción en el Ayuntamiento de Torrelodones, evitar los pelotazos urbanísticos" que por aquel entonces eran "el día a día" en multitud de municipios madrileños, sostiene Cano. "Aunque en aquellos inicios era una cosa nimia, pero para nosotros era importantísimo porque nos enfrentamos a la Comunidad de Madrid", recuerda.

El partido presentó a Cantó como una de sus caras conocidas con las que arrastrar votos de cara a las elecciones. En un acto público, el actor mostró su rechazo la expansión urbanística del municipio a manos del PP -“Nos parece que el crecimiento tiene que ser vigilado para que su desorden o sus partes negativas no afecten a la calidad de vida del pueblo”- y añadió otras preocupaciones: “Que no se estén depurando las aguas, que no haya puntos limpios donde llevar nuestros aceites usados o nuestras pilas o una mejor disponibilidad de contenedores donde depositar nuestras basuras”.

Cano asegura que el actor se mostró muy activo desde el inicio y se implicó en una campaña "muy casera". Se le colocó en el número cinco de la lista para las municipales de 2007 y se aprovechó su tirón para algunos vídeos de campaña. “Todos los vecinos de este pueblo estamos muy cansados de que los políticos nos hagan las mismas promesas cada cuatro años”, dijo en uno de ellos.

En las elecciones el partido se quedó en cuatro diputados, Cantó no entró por la mínima. Volvió entonces a implicarse con Ciudadanos y poco después llegó la llamada de Rosa Díez para que se sumara a UPyD. Cuando les contó a los integrantes de Vecinos por Torrelodones que iniciaba una nueva etapa política, estos lo único que le pidieron es que se diera de baja en su formación. Ahí separaron sus caminos: el partido sigue hoy al frente de la localidad en la que nació para luchar contra la corrupción del PP; el actos ha fichado esta semana por esa formación.