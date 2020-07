Iturgaiz acusa a Sánchez de "poner en venta al PSE" para seguir en el poder

San Sebastián, 4 jul (EFE).- El candidato a lehendakari por la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha acusado este sábado en San Sebastián al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "poner en venta al PSE-EE" para perpetuarse en el poder.

Iturgaiz ha cerrado un acto electoral celebrado en los jardines del Palacio Miramar de San Sebastián, en el que ha recibido el apoyo de dos personas referentes de la resistencia contra ETA en Euskadi, el filósofo Fernando Savater y la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundua, quienes también han intervenido en el mitin.

Iturgaiz ha presentado a la coalición como única alternativa del "constitucionalismo vasco" en las elecciones del 12 de julio, ya que, ha dicho, el PSE "se ha echado en manos del PNV", lo que ha dicho lamentar porque "durante muchos años", pese a sus diferencias, socialistas y populares lucharon juntos "por la libertad y en contra de la hegemonía ideológica y divisoria del nacionalismo".

A aquel PSE "no se le hubiera ocurrido firmar acuerdos en el Congreso con los herederos de ETA", ni habría "aceptado los votos de Otegi para alcanzar el poder en Navarra", ha manifestado el aspirante popular, quien ha expresado su pesar por el hecho de que aquel tiempo "se esfumara".

"Ese PSE ya no existe y no tiene pinta de que vaya a volver, porque Pedro Sánchez ha puesto en venta al PSE, vende sus escaños al postor nacionalista con tal de mantenerse en el poder", ha denunciado.

Ha llamado a "conquistar día a día la libertad" porque "en Euskadi todavía desgraciadamente tenemos un problema con la libertad, con aquellos que tiran piedras, que siguen insultando , que amenazan, que llevan a niños de 8 y 10 años a ver a sus héroes, a los criminales asesinos que salen de las cárcel y los reciben con txistu y txalaparta".

Ha abierto el acto Fernando Savater, quien ha recordado que España es una creación "en buen parte de los vascos", por lo que no entiende "por qué hay que renunciar a esa creación para dar gusto a los obsesos del identitaritarismo restrictivo".

Ha censurado la "mentalidad racista" del nacionalismo vasco, que "se mete con Donald Trump por su 'American fist' (América primero) y aquí estamos oyendo el 'Euskadi first' constantemente, incluso el 'Euskadi only' (Euskadi solo)".

La eurodiputada Maite Pagazaurtundua ha alabado a Iturgaiz, de quien ha dicho que es "uno de los hombres más decentes que ha dado la política vasca, un gran hombre", que no habría abandonado a los trabajadores sepultados en Zaldibar, sino que "habría movido Roma con Santiago, habría llamado a la UME, habría tenido sensibilidad".

Pagazaurtundua ha opinado que "el posterrorismo en Euskadi es un espacio con muchos destrozos, fango y muchas mentiras", fruto de "un temporal de intolerancia política durante décadas", que es "como el virus, porque no se le han puesto vacunas a la intolerancia política".

"Y Jonan Fernández no es bueno poniendo vacunas a la intolerancia política", ha denunciado, al tiempo que ha lamentado que en Euskadi no se hayan llevado a cabo "políticas para que no rebroten los jóvenes violentos que lanzan las piedras", de lo que ha responsabilizado al lehendakari, Iñigo Urkullu.

"La violencia ha edificado un enorme estigma y un enorme tabú. Y muchos otros que aguantaron las tarascadas han agachado la cabeza para que les quite el estigma, para que les dejen hacer sus mítines", ha criticado, tras lo que ha afirmado que la independencia se impide "con los votos", ya que de lo contrario "el sueño de (Arnaldo) Otegi y Josu Ternera podría convertirse fatídicamente en realidad".