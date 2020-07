IU pide a Bruselas que aplique a Juan Carlos I sus planes de lucha contra la evasión fiscal

"Que hayan pasado 12 años desde que el rey emérito empezara a cometer presuntamente estos hechos delictivos es una prueba de la impunidad de la que gozan determinadas personas en nuestros Estados miembros. ¿Creen ustedes que este tipo de actitudes y acciones son compatibles con la legislación comunitaria?" La delegación de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo pregunta por carta al vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, y al comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni si la Comisión Europea "va a actuar de alguna manera" contra Juan Carlos I "teniendo en cuenta sus planes en la lucha contra la evasión fiscal".

Corinna escribió al gestor del dinero en Suiza de Juan Carlos I para comprar un dúplex de seis millones en Londres: "A nuestro amigo le gusta porque nadie le puede ver"

Saber más

La carta, firmada por Sira Rego y Manu Pineda, recopila el dinero atribuido al rey emérito en diferentes cuentas en paraísos fiscales y que están saliendo a la luz en las últimas semanas.

De momento, la Comisión Europea no ha sido muy explícita cuando se le ha preguntado por esos asuntos. El pasado 15 de julio, el mismo día en que se conocía que Juan Carlos I había retirado cinco millones de euros de su cuenta suiza en los meses previos a su cierre, el Ejecutivo comunitario presentaba una iniciativa para combatir el dumping fiscal en la UE y poner coto a las prácticas fiscales agresivas con las multinacionales de países como Holanda, Irlanda, Luxemburgo y Bélgica, por ejemplo, en un momento en el que Europa necesita recursos para afrontar la recesión económica.

Y en la presentación de ese nuevo paquete fiscal del Ejecutivo comunitario, el comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni, fue preguntado sobre la situación del rey emérito Juan Carlos I, acechado por las sospechas de corrupción: desde el 1 de enero hasta el 11 de junio de 2012, el rey emérito ha sacado, supuestamente, 4.912.870 euros de una cuenta que durante sus años de actividad llegó a reportar grandes rentabilidades anuales.

"Sabe usted lo que pensamos, pero no podemos decirlo porque no podemos comentar algo completamente vinculado a la situación interna de un Estado miembro", ha arrancado Gentiloni, quien ha proseguido: "Lo que pensamos del blanqueo también lo sabe usted y Valdis [Dombrovskis, vicepresidente económico de la Comisión Europea] está continuamente trabajando en esto, pero no tiene relación con su pregunta, por favor"