La izquierda pide una reforma constitucional y la convocatoria de nuevas elecciones en Perú

El movimiento izquierdista Nuevo Perú pidió hoy al vicepresidente Martín Vizcarra, quien este viernes asumirá la jefatura del Estado peruano en reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, que impulse una reforma constitucional y convoque a nuevas elecciones generales en el país.

"Cuando hablamos de nuevas elecciones, hablamos de elecciones con nuevas reglas de juego para que no vuelvan los que nos llevaron a esta crisis pretendiendo darnos reglas de moral", señaló la líder de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, en una rueda de prensa.

Mendoza, quien se presentó acompañada por legisladores de su movimiento, remarcó que las "nuevas reglas de juego" deben darse "para frenar el dinero sucio en la política".

La líder izquierdista, que fue la tercera candidata más votada en los comicios del 2016, que ganó Kuczynski, agregó que su agrupación apoya que Vizcarra asuma el Gobierno, pero enfatizó que este debe impulsar un cambio en las normas electorales para la convocatoria a nuevos comicios presidenciales y legislativos.

"Lo que pedimos al señor Martín Vizcarra es que impulse rápidamente una reforma política electoral profunda para que estas nuevas elecciones puedan ser de verdad", sostuvo antes de señalar que aún no es el momento para confirmar si lanzaría su candidatura en esos eventuales comicios.

Añadió que su movimiento también le pide a Vizcarra que defienda la autonomía del sistema de justicia, para garantizar que sigan las investigaciones por corrupción, e implemente un plan de reactivación de la economía y el empleo.

Una posición similar manifestó en las últimas horas el excandidato presidencial del partido centrista Acción Popular (AP), Alfredo Barnechea, quien señaló que Vizcarra debe asumir la presidencia de forma transitoria y convocar a nuevas elecciones.

"El señor Vizcarra no está sumido en la Presidencia por muerte accidental de alguien ni por un accidente, él es un presidente de transición, tiene que entender que es un presidente de transición, no es un presidente para que termine un mandato para el que no tiene mayoría legislativa", señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Barnechea consideró que "solo las elecciones generales reordenarán" el país, tras la crisis desatada por las acusaciones contra Kuczynski por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht y la difusión de audios y videos en los que aliados del Gobierno intentaban comprar votos de legisladores para evitar que el Congreso destituya al mandatario.

Un sondeo de opinión realizado antes de la renuncia de Kuczynski y publicado hoy por el diario La República señaló que el 49 % de los peruanos estaba a favor de nuevas elecciones si el gobernante dejaba el cargo.

Según la encuesta, realizada por la empresa privada GfK del 17 al 20 de marzo a 1.164 personas, indicó que esa cifra de la población también estaba a favor de la renuncia de los vicepresidentes Vizcarra y Mercedes Aráoz, mientras que el 26 % apoyaba la sucesión constitucional de Vizcarra.

Kuczynski debía asistir hoy a una sesión plenaria que el Congreso iba a realizar para debatir un pedido de destitución presentado en su contra por la oposición por sus vínculos con Odebrecht.

Sin embargo, el mandatario presentó su dimisión durante la tarde del miércoles después de que el partido fujimorista Fuerza Popular, la mayor fuerza opositora, difundiera unos audios y vídeos sobre un presunto intento de comprar votos de legisladores para que se opongan a la destitución.

El pleno del Congreso debatirá durante la tarde y noche de hoy la carta de renuncia de Kuczynski y el viernes votará por su aceptación, tras lo cual tomará juramento como jefe de Estado a Vizcarra, quien llegará esta noche a Lima desde Canadá, donde se desempeñaba como embajador.