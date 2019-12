Un magistrado del Supremo defiende que sean los jueces los que valoren si el 'compliance' de una empresa es "cosmético"

Así lo ha dicho durante su intervención en el V Congreso Nacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters, en la que ha propuesto la creación de un estatuto regulador sobre la figura del 'compliance officer', ya que "el 54% de los delitos en esta materia son hacia adentro, como la apropiación indebida o la administración desleal, que no conllevan responsabilidad de las personas jurídicas".

Para Magro, sería necesario "un instituto de compliance", al igual que se han hecho en otros ámbitos, que "acredite" la capacitación de estos expertos en la vigilancia y control de la prevención de comisión de delitos.

Asimismo, el magistrado del alto tribunal ha indicado que al juez le resulta complejo determinar si el cumplimiento normativo de una empresa que se encuentra involucrada en un procedimiento judicial como persona jurídica es "cosmético", por lo que considera fundamental la figura del perito que le ayude a llegar a una conclusión.

EL PERITO SOLO DEBE INFORMAR Y NO VALORAR

No obstante, Magro ha precisado que la función de este experto es "informar, no valorar ni ofrecer la exención de la responsabilidad en el informe de pericia". "La valoración es competencia exclusiva y excluyente del juez (*) el perito no puede hacer valoraciones jurídicas", ha enfatizado.

Por otro lado, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, compañero de Sala de Magro, también ha participado en este congreso, en el que ha afirmado que la ley busca que exista una separación entre la persona física y la jurídica. "Nadie puede ser obligado a colaborar en su propia condena, a declarar contra sí mismo", ha dicho al respecto.

Por su parte, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, ha hecho hincapié en que "cada vez cuesta menos entrar en la autorresponsabilidad personas jurídicas". En su opinión, hay que esclarecer si "nos movemos entre si hay responsabilidad o simples actitudes sin responsabilidad delictiva".