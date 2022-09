Malestar en la dirección del PSOE con Page por cuestionar la estrategia de Sánchez

Nuevo enfado de la dirección de Pedro Sánchez con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha utilizado las páginas del periódico El Mundo para cargar contra la estrategia del partido a nivel nacional al advertir de que los socios de la coalición pueden conllevar un “castigo” electoral y cuestionar la campaña de Ferraz frente a Alberto Núñez Feijóo apenas 24 horas después de que el PSOE lograra exhibir una imagen de unidad y fortaleza con todos los líderes territoriales. Las palabras de Page han caído como un jarro de agua fría en Moncloa y Ferraz. “Las guerras en solitario no funcionan”, aseveran fuentes de la dirección.

Sánchez exhibe músculo con los barones y presume de gestión frente a un PP "aislado y retratado"

Saber más

“Hace unos minutos les explicaba la importancia del equipo, de la selección [ha dicho la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, en referencia a la victoria en el Eurobasket]. Es lo que se vio en el PSOE”. La también ministra de Educación y Formación Profesional ha asegurado que el sábado enviaron un “mensaje claro de un partido unido” que da “respuestas” a los ciudadanos y “que sale a ganar las próximas elecciones”. “Tuvieron palabra todos los presidentes y secretarios generales cuando planteamos las resoluciones y fue el mensaje que repitieron todos los que allí intervinieron”, ha apostillado. Durante ese encuentro celebrado en Zaragoza, Sánchez y Page, que estuvieron sentados al lado durante el mitin, estuvieron hablando amigablemente bastante rato.

Alegría ha apuntado así a que Page no hizo ninguna de las críticas que ha dicho en El Mundo. “Que no me busquen, ¿eh? Y si alguien quiere que hablemos de la mecánica de Zaragoza se lo explico cuando quiera”, ha respondido el presidente manchego: “En los 22 o 23 segundos que tuve de tiempo dije más o menos que no estaba de acuerdo con algunas cosas”. Page, que ha sugerido que le ha hecho llegar su opinión a Sánchez, ha defendido que él llegó a acuerdos con Feijóo porque consideraba que era “solvente”: “A lo mejor es más difícil decir quién es insolvente, pero lo que sí tengo muy claro es quiénes son los disolventes, que son los que buscan romper el interés general del país”, ha dicho en referencia a los nacionalistas.

“Lo que comparto son los valores principios y la organización que creo que mejor gestiona mayoritariamente España, que es el PSOE”, ha defendido Page, que ha defendido que sería “muy saludable” que “hubiera un acercamiento de posiciones en los grandes temas de país” con el PP. “Yo defiendo un proyecto mayoritario y defiendo que no intentemos llegar a las elecciones ofreciendo no repetir el puzle, pero es un deseo normal”, ha agregado el presidente de Castilla-La Mancha en referencia a los socios de Sánchez.

Page sí defendió la necesidad de hacer una campaña pegada al territorio y reconoció que los aliados de la coalición le perjudican en su tierra durante un almuerzo al finalizar el Consejo de Política Federal con otros barones del PSOE, entre los que estaban el anfitrión, Javier Lambán, los líderes socialistas en Castilla y León, Luis Tudanca; Andalucía, Juan Espadas; y Madrid, Juan Lobato, entre otros. Aunque en esas autonomías las alianzas con los nacionalistas pasan factura al PSOE, se ha impuesto el silencio al respecto para priorizar la imagen de un partido unido.

En una rueda de prensa junto a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, Page ha defendido que si antes no pensaba que el gallego fuera “insolvente” no lo va a “pensar ahora”. “Tengo muy claro lo que son los disolventes”, ha dicho el presidente manchego en referencia a los independentistas: “Mis opiniones son mías”.

“Cuando la marca va bien, nos va bien a todos. Cuando la marca no va bien, no nos va bien a ninguno”, avisan a Page desde Ferraz, donde están convencidos de que conseguirán dar la vuelta a las encuestas que sitúan ahora al PP en la primera posición. Sánchez fía buena parte de sus expectativas precisamente al tirón de los presidentes autonómicos y alcaldes. Por eso algunas fuentes conceden que el presidente de Castilla-La Mancha haga un discurso diferenciado en su región, que es mayoritariamente conservadora. “Es normal que haya perfiles distintos, pero a los que nos presentamos, nos votan por las siglas”, recuerdan desde la dirección del partido.

“Los hechos son la resolución que se adoptó en el Consejo de Política Federal y la imagen de unidad de trabajo conjunto del PSOE”, trató de zanjar Alegría en una rueda de prensa que estuvo copada por las preguntas sobre las discrepancias de Page.