Los militantes de Cs piden votar en urna en las primarias para elegir a Arrimadas

Militantes de Ciudadanos que se están reuniendo estos días con la gestora están pidiendo cambiar el voto telemático por el voto en urna para las primarias de marzo en las que probablemente será elegida Inés Arrimadas, con el fin de evitar que se repitan las irregularidades de procesos anteriores.

Es una de las cuestiones que muchos afiliados están poniendo sobre la mesa en las reuniones que el presidente de la gestora, Manuel Bofill, y el responsable de Organización, Fran Hervías, están manteniendo estos días con las agrupaciones de toda España, han señalado a Efe algunas fuentes de las bases.

Se trata de un cambio que consideran indispensable para garantizar la transparencia y la democracia interna del partido después de las irregularidades que se detectaron en las primarias de las autonómicas de Castilla y León, donde se tuvo que anular la victoria de la candidata oficial, Silvia Clemente, y en las de Murcia, donde la Policía ha apreciado indicios de manipulación de los votos.

Sin embargo, en Ciudadanos, han explicado a Efe fuentes del partido, no se plantean en principio modificar el sistema de votación de las primarias porque creen que es la mejor fórmula.

Algunos afiliados también quieren que las elecciones internas se hagan el mismo día que se celebre la Asamblea extraordinaria, que será el 15 de marzo, o poco antes, pero no con dos semanas de antelación como se ha hecho otras veces.

También sugieren que puedan ser los compromisarios de la Asamblea los que elijan a la nueva ejecutiva puesto que esos compromisarios, argumentan, han sido ya elegidos por la militancia y, por tanto, es igual de democrático que las primarias.

Quieren además proponer cambios estatutarios e ideológicos y concretamente volver a lo que se aprobó en la tercera Asamblea de Ciudadanos, que tuvo lugar en 2011, al considerar que aquellos Estatutos eran "más abiertos y garantizaban una ejecutiva menos discrecional" con un mayor protagonismo de las agrupaciones. "Todos nos sentimos cómodos con aquella Asamblea", aseguran.

Del ideario, plantean recuperar el rumbo socialdemócrata, que fue eliminado en la última Asamblea (2017) porque entienden que es compatible con mantenerse como proyecto de "centro, liberal, progresista".

En este punto tampoco parece que vaya a haber modificaciones y, de hecho, Arrimadas, que aún no ha oficializado su candidatura para sustituir a Albert Rivera porque no se ha abierto el plazo para hacerlo, no tiene pensado incluirlo, según ha dicho en alguna ocasión.

Todas estas modificaciones se harán a través de enmiendas una vez que se conozca el borrador del reglamento del cónclave que se facilitará a las bases la próxima semana.

Y será el Consejo General extraordinario del 21 de diciembre el que apruebe, entre otras cosas, el reglamento de la Asamblea y los grupos que se formarán para las ponencias.

En todo caso, la gestora está recabando las opiniones y recomendaciones que les están trasladando los afiliados a la vez que les está explicando la situación actual del partido tras la disolución de la Ejecutiva debido al desastre electoral.

Se encuentran con quejas por el continuismo de la dirección interina, algo que también han criticado duramente algunos dirigentes naranjas, que no ven normal que el equipo al que hacen responsable del desastre electoral del 10N sea el que tenga que dirigir esta etapa transitoria.

Desde la gestora se insiste en que se ha decidido así porque sus miembros cuentan con la experiencia para pilotar Ciudadanos durante estos meses y hacer un traspaso tranquilo para cerrar la etapa de Albert Rivera con todas las garantías.