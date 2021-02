Montero defiende el papel de Juan Carlos I frente al 23-F y pide "rigor" en la interpretación de la Historia

Respeta la "libertad" de los independentistas para no acudir al acto del Congreso y subraya que Unidas Podemos sí estuvo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el papel que tuvo el Rey Juan Carlos I frente al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y, aunque ha dicho respetar todas las opiniones, ha abogado por ser "fieles con la realidad y con el rigor" al recordar estos hechos históricos.

Así se ha pronunciado Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando le han preguntado por la referencia que ha hecho el Rey Felipe VI al papel de su padre, que era el jefe de Estado cuando se produjo el 23-F, durante el acto de este martes en el Congreso de los Diputados para conmemorar el cuadragésimo aniversario del fracaso de la intentona golpista.

"Nadie puede dudar de la aportación que el Rey Juan Carlos hizo a la democracia de este país. Creo que esto es un hecho objetivo que todos los expertos de todas las condiciones ideológicas así transmiten", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que "la presencia pública del Rey aquel día marcó un punto de inflexión en el desarrollo de esos acontecimientos, teniendo en cuenta que era el jefe de las Fuerzas Armadas y que eran las Fuerzas Armadas las que protagonizaban ese golpe de Estado".

Por lo tanto, Montero considera que en este caso "no hay discusión respecto al papel" que tuvo Juan Carlos I "en la consolidación de la democracia" española.

Refiriéndose a quienes ponen en duda esa labor, ha dicho: "Respeto todas las opiniones que se puedan verter, pero siendo fieles con la realidad y con el rigor que marca la interpretación histórica", para que las nuevas generaciones puedan conocer "cómo se desenvolvieron esos acontecimientos" y para contribuir a que "nunca más se vuelvan a producir".

AUSENCIA DE LOS INDEPENDENTISTAS EN EL ACTO

Por otro lado, la portavoz del Ejecutivo ha afirmado que cada partido político ha decidido libremente participar o no --como es el caso de los independentistas-- en el acto celebrado en el Congreso por el 23-F y ha destacado que Unidas Podemos sí ha estado representado.

"Entiendo que la presidenta del Congreso", Meritxell Batet, "ha intentado que la organización contara con la mayor presencia posible de las formaciones políticas del arco parlamentario, pero está en la voluntad y la libertad de cada una de ellas participar en esos actos", ha declarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Respecto a Unidas Podemos, uno de los integrantes del Ejecutivo de coalición, ha señalado que en su nombre ha acudido el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, además del líder del partido morado y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, junto a las demás vicepresidentas.

Lo que no ha dicho Montero es qué le parece que Iglesias no haya aplaudido el discurso pronunciado por Felipe VI, y tampoco ha querido entrar en si Echenique ha pasado de largo ante el Rey o no se haya detenido para saludarle. "Lo que me parece importante es que (Podemos) ha tenido acto de presencia en esta conmemoración, manifestando también el interés de todos los demócratas en poner en valor algo que ojalá nunca más se vuelva a repetir", ha resaltado.