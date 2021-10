La mujer de Villarejo pide al tribunal que expulse a la acusación de Podemos como hizo Ruz con el PP en el caso Gürtel

El abogado de Gema Alcalá, la mujer del comisario jubilado José Manuel Villarejo, ha solicitado este jueves al tribunal que juzga a la pareja por la macrocausa Tándem que expulse del procedimiento a la acusación popular de Podemos, alegando que usa esta posición para obtener información y hacer un "uso electoral" de la misma, recordando que la Audiencia Nacional ya lo acordó respecto al PP en Gürtel.

El juez Pablo Pablo Ruz expulsó al Partido Popular como acusación popular del caso Gürtel, sin embargo, por motivos diferentes. Ruz expuso que el PP actuaba más como abogado defensor de su ex tesorero, Luis Bárcenas, que como acusación. En aquel momento no había estallado el caso de la caja B y Bárcenas no había confesado aún la financiación irregular del partido durante al menos veinte años. El PP intentó personarse de nuevo como acusación popular en la pieza de la caja B y Ruz rechazó con el mismo argumento tal personación.

"Solicitamos la expulsión de Podemos como acusación popular por incumplimiento del principio de legalidad y el artículo 125 de la Constitución", ha planteado el abogado de Alcalá, Sergio Nuño Díez de la Lastra, durante la exposición de las cuestiones previas en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de Tándem: Iron, Land y Pintor.

Díez de la Lastra ha argumentado que "es por todos conocido el uso electoral que le ha dado a todos los hechos que se consignan en la causa conocida como Tándem", mencionando en este sentido a la llamada "policía patriótica" y al conocido como "informe PISA".

En concreto, ha acusado a la formación 'morada' de haber utilizado "de forma política" la pieza Dina, denunciando una supuesta "connivencia" con los fiscales, con quienes -ha sostenido- Podemos se habría intercambiado información que después habría compartido con "terceros ajenos" a la causa.

El letrado defensor ha querido recordar que ya hay un conocido precedente en este sentido. En 2013, el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Pablo Ruz expulsó al PP como acusación popular en la causa principal en la que se investigaban las actividades de la trama Gürtel.

Además, Díez de la Lastra se ha adelantado a una posible decisión del tribunal reclamando también que las fianzas prestadas por Podemos para personarse en estas piezas se retengan por si tuvieran que usarse para indemnizar a las personas contra las que ha ejercido la acusación.