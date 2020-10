El 'no' de Casado a la moción de censura de Abascal contra Sánchez e Iglesias indigna a los sectores de la extrema derecha

La decisión de Pablo Casado, guardada hasta el último minuto, de votar 'no' a la moción de censura presentada por Santiago Abascal contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ha suscitado todo tipo de reacciones. Pero dentro de los sectores de la ultraderecha ha sentado como un jarro de agua fría. Y no solo la negativa a apoyar la iniciativa, sino todo el durísimo discurso del líder del PP contra el candidato en la moción, que no se lo esperaban ni en el propio Gobierno.

Poco después de finalizar el debate, la que fue su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, destapó en un nuevo vídeo en su canal de YouTube su contrariedad y enfado por el hecho de que el presidente de su partido haya impuesto el sentido de esa importante votación sin debate previo y sin darle oportunidad a manifestar su discrepancia. "El PP se tenía que haber abstenido en la moción de censura", ha asegurado Álvarez de Toledo, que ha criticado a Casado por obligar a la disciplina de voto en este asunto. "El PP no debía avalar con sus votos al Gobierno", ha añadido. Además, aunque ha reconocido que "Casado ha hecho una vibrante vindicación moral del PP frente a cualquier forma de populismo", algo que comparte, la exportavoz considera que "su discurso era perfectamente compatible con la abstención".

Pero en lo que se ha mostrado especialmente crítica ha sido con los durísimos ataques que ha dirigido Casado a Abascal. "La impugnación ad hominem de Santiago Abascal fue una injusticia y un error y me pregunto con grave inquietud si el proceso iniciado conduce a la voladura de Vox o solo a la voladura de los puentes con los votantes de Vox". "Tenemos que reconstruir la trama de complicidades, la de los afectos es desde hoy más difícil", ha añadido, alertando de que la ansiada reconstrucción del 'centro derecha' se aleja cada vez vez tras esta moción.

El primero en manifestar durante el debate su "perplejidad" ante la intervención del líder del PP fue el mismo Santiago Abascal. "Se ha unido usted a la brutal caricatura de Vox, de Santiago Abascal, al que usted conoce bien y sabe que no es cómo el que ha descrito", lamentó un dolido dirigente de la formación de extrema derecha desde la tribuna en su réplica a Casado. "Se ha unido a la brutal caricatura de los que nos han votado, y a los millones de españoles que hoy le votan a ustedes porque en las expectativas estaban por delante de nosotros". Después dejó caer que "no se lo iba a pagar con la misma moneda" pero le recordó que ni siquiera le había dado las gracias por haber facilitado los gobiernos de Andalucía, Murcia y Madrid que formaron con Ciudadanos con su apoyo.

El grupo de Vox en el Parlamento andaluz reaccionó de inmediato y canceló una reunión que tenía este jueves fijada con el consejero de Hacienda, Juan Bravo, para seguir negociando los presupuesto de la comunidad para 2021. Fuentes del partido de extrema derecha en Andalucía mostraron su sorpresa y disgusto por los “ataques personales” del líder popular a Abascal y sentenciaron: “Cuando lo analicemos detenidamente tomaremos una decisión”.

Previamente, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, había dejado escrita en su cuenta de Twitter una cita del Apocalipsis de San Juan, mientras el eurodiputado de la formación de extrema derecha Hermann Tertsch ha optado por retuitear un meme de un internauta en el que hace un montaje con la cara de Casado y el peinado de Pablo Iglesias.

Apocalipsis 3:15-16

“Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Así, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de Mi boca.” — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) 22 de octubre de 2020

Mala cosa para el PP que circulen ya por las redes cosas como esta y otras peores. https://t.co/vaFFAbUOd0 — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) 22 de octubre de 2020

También el exportavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, fuera ya de la formación y cada día más cercano a los planteamientos de Vox, ha mostrado su repudia a ese 'no' de Casado y ha señalado de las redes: "Siguen sin entender quién es Sanchez. En fin...".

Pero en donde también se ha reflejado el rechazo a la postura del líder del PP es en algunos medios cercanos al partido de la ultraderecha, como Libertad Digital, que resume el debate con un: "El PP se suma al cordón sanitario de PSOE, Podemos y sus socios separatistas contra Vox". O EsRadio en donde han hablado de "graves ataques de Casado a Santiago Abascal". En un durísimo editoral, titulado "El dislate de Casado", el diario de Federico Jiménez Losanto, afirma al inicio: "Ni en las más pesimistas previsiones cabía esperar que la moción de censura de Vox a Pedro Sánchez acabaría siendo tan desastrosa para el centro derecha en España". Para luego añadir, " Pero el discurso de este jueves de Pablo Casado ha pasado de soslayo sobre eso y, en lugar de censurar a un Ejecutivo que no puede ser más censurable, ha lanzado una moción durísima contra Vox y contra el propio Santiago Abascal, con un tono muy elevado y una agresividad, incluso en los personal, que estaban completamente fuera de lugar". "Cualquiera que haya seguido la sesión parlamentaria pensará que al líder popular le genera un rechazo muchísimo mayor Vox que el propio PSOE de Sánchez o incluso Podemos", concluye.

A jucio de este medio de comunicación, con el discurso "agresivo" de Casado, "mostrando un desprecio terrible" por Abascal , la reconstrucción del centro derecha se aleja porque no va a "ayudar a construir puentes con otros partidos sino que más bien los dinamita". El editorial apremia a Casado a rectificar. "Urge una rectificación y urge, sobre todo, que los líderes del PP y de Vox sean conscientes de una puñetera vez que lo que está en juego no es su futuro personal ni el de sus partidos, sino el de España,

Por su parte, el escritor y colaborador de Vox, Fernando Sánchez Dragó, no ha ocultado, en el programa de Luis Herrero, de EsRadio, que le ha "decepcionado" el voto en contra de Cayetana Álvarez de Toledo -"a la que profeso una gran amistad", ha precisado-, cuando había mantenido que "ese 'no' era inmoral" y había manifestado que lo correcto era abstenerse. "Para mí, ha perdido toda su credibilidad política", ha dicho Sánchez Dragó. "Es increíble que ni un solo diputado del PP haya sido capaz de romper la disciplina de voto. Parece que llevan un cencerro en el cuello".