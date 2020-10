Vox se replantea su relación con el Gobierno andaluz tras el discurso de Casado

El discurso de Pablo Casado en la moción de censura ha escocido en Vox, que sostiene al Gobierno andaluz. Aunque no han tomado ninguna decisión, fuentes del partido en Andalucía avanzan que estudiarán las palabras del líder popular para decidir su nueva estrategia: "Ellos sabrán cómo juegan sus cartas. Les puede salir bien, mal o regular", dicen, refiriéndose al PP.

El aparente enfado de Vox puede estirar la cuerda con el Gobierno andaluz, así que el PP se apresuró a destensarla esta misma mañana. A las 10.59 de este jueves 22 de octubre, y coincidiendo con el momento álgido del discurso del líder nacional Pablo Casado durante la moción de censura presentada por Vox, la cuenta del PP Andaluz tuiteó una foto con el lema "Sí a España, No a Vox" sobre un fondo azul. Se acompañó la foto del hashtag #SíaEspañaNoaVox. Apenas un par de horas después, el PP Andaluz borró de su timeline el tuit.

Fuentes del PP andaluz admiten que el tuit en el que expresaba con tanta rotundidad el rechazo a Vox "se ha borrado", pero restan importancia a la cuestión y admiten que a veces las estrategias nacionales pueden entrar en contradicción con las autonómicas. El PP de la Comunidad de Madrid sí ha mantenido, al menos hasta mediodía, idéntico tuit al que se ha borrado del timeline del PP andaluz, que sí tiene publicados varios con la etiqueta #SíaEspañaNoaVox, todos ellos retuits de cuentas de dirigentes populares o de la cuenta del PP nacional, a excepción de uno, que apela directamente a Santiago Abascal

El hashtag fue lanzado hoy por las cuentas del Partido Popular como parte de la estrategia nacional de comunicación del discurso del líder, muy orientado a marcar las diferencias con Vox. Tras varios días sin confirmar públicamente su voto en la moción de censura presentada por Vox, Casado ha anunciado que será negativo y ha cargado contra Abascal y su estrategia. “No somos como ustedes”, ha espetado desde la tribuna del Congreso.

Sin embargo, la decisión de marcar distancias y su puesta en escena llega tras dos años de coqueteos políticos que tienen su fruto más evidente en los gobiernos de la Comunidad de Madrid, Andalucía y Murcia, conformados sin la presencia de Vox, pero con su apoyo parlamentario. Por eso, el desmarque de Casado a nivel nacional tiene una lectura distinta en estas comunidades.

"No esperábamos ataques personales"

Abascal se ha mostrado dolido por lo que le ha dicho Casado, al que le ha respondido que no se lo esperaba. También ha asegurado que su apoyo a los gobiernos madrileño, murciano y andaluz no está en cuestión “por responsabilidad”. Sin embargo, Vox en Andalucía ha suspendido las negociaciones preliminares para pactar el proyecto de presupuestos de la Junta de Andalucía para 2021, según ha adelantado ABC y ha confirmado este periódico.

Fuentes del partido de Abascal en Andalucía admiten el disgusto por el tono de Casado (un "ataque personal") y señalan que no se pone en peligro ningún pacto, "de momento". "No esperábamos estos ataques personales. Nos ha sorprendido sobremanera y lo analizaremos en las próximas horas. Cuando lo analicemos detenidamente tomaremos una decisión". "Que el Gobierno de Murcia, Andalucía, Madrid es una evidencia; ellos sabrán cómo juegan sus cartas: les puede salir mal, bien o regular. Ya veremos en las próximas horas". "Es obvio que el presupuesto andaluz está en el aire porque todavía no nos hemos posicionado a favor de los Presupuestos", añaden.

"El cambio necesita tres puntas: Vox, Ciudadanos y el PP, y se trata de consolidar el cambio", ha dicho luego Elías Bendodo, portavoz del Gobierno andaluz. "Si se ha suspendido [el diálogo para los Presupuestos] se retomará próximamente".

En todo caso, las alternativas de Vox al apoyo al Gobierno de PP y Ciudadanos no parecen factibles. "Vox tiene tres alternativas para influir en la política andaluza: la primera, hablar con el PSOE y plantear una moción de censura contra el Gobierno de Juanma Moreno; la segunda, no apoyar los Presupuestos y, de ese modo, complicar la gobernabilidad y dirigirnos a un escenario de elecciones, y la tercera, que es la de un partido serio, apoyar los Presupuestos", había dicho en Alejandro Hernández, portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, en una entrevista en Canal Sur. Eso fue antes del discurso de Casado.