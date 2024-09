Un concejal de Baza (Granada), sobre un concierto de Camela: “Los gitanicos nunca han sido muy trabajadores”

Un comentario sobre el concierto de Camela publicado en Facebook por Rafael Azor, concejal no adscrito pero integrado en el equipo de gobierno del PP en Baza (Granada), ha generado este sábado un notable revuelo en redes sociales. En un post que luego ha borrado, Azor atribuye a las personas gitanas una propensión a no trabajar. Decía así: “Los gitanicos nunca han sido muy trabajadores y anoche tampoco. Una hora y poco de concierto, con la entrada algo cara para lo que fue… Unos músicos con 30 años de carrera dan para más”. El PSOE local ha hecho captura del texto y lo ha denunciado publicándolo en sus redes.

“No tengo nada que decir”, responde Azor a elDiario.es en Andalucía antes de colgar el teléfono abruptamente. A Ideal de Granada le ha dicho que “solo me refería a ellos, y a nadie más. Solo dije que el concierto fue flojo”. No es la primera vez que levanta revuelo con sus comentarios. Hace tres años se hicieron virales sus comentarios machistas, cuando dijo en un Pleno municipal que a las manifestaciones del 8M van “mujeres que no son mujeres”.

“A todas las mujeres les gusta que las piropeen a no ser que se amarguen”, dijo entonces, antes de añadir: “Si a una mujer le está piropeando un hombre, y no es una mujer, pues claro, no le gusta que la piropeen, pero a todas las mujeres de verdad les gusta que las piropeen los hombres”. Una semana después de que se viralizaran estos comentarios pidió disculpas, admitiendo que eran “desafortunados”.

El PSOE ha pedido explicaciones al alcalde Pedro Ramos (PP), al que acusa de “blanquear este tipo de conductas de índole racista, vejatorio y humillantes” para mantenerse en el gobierno. Azor, que obtuvo su acta de concejal como líder de la candidatura de Vox, pasó a ser no adscrito para integrarse en el equipo de gobierno como concejal de Mantenimiento.

En otra ocasión propuso una fórmula genuina para el tratamiento de los restos de poda: “Tengo un vallado con ovejas, echad los restos de poda allí que se lo coman y ya le pegaré fuego a las bolsas”.

En 2019 este periódico desveló que mantenía una deuda de más de 100.000 euros con Hacienda y de 7.000 con la Seguridad Social, procedentes de una cafetería de su propiedad abierta en 1997. Azor no es nuevo en política. En 1995 ya fue concejal con el PP.

“Franco trabajaba por España y yo trabajo por Baza”

Los socialistas ganaron las elecciones por medio centenar de votos, pero el PP consiguió el apoyo de Compromiso con Baza, que puso como condición que Vox no entrara en el Gobierno. La solución fue que Azor se diera de baja en el grupo municipal (según él, no del partido) y entrara como no adscrito.

Cuando dejó su antiguo grupo justificó su baja diciendo que “Franco trabajaba por España y yo trabajo por Baza”. La frase le gusta tanto que en su perfil de Whatsapp ese lema se superpone a un fotomontaje que mezcla su cara con un retrato del dictador.

Entre las exigencias de Azor para apoyar al PP estaba hacerse con la presidencia de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo. En mayo, el PSOE aseguró que el alcalde ya había firmado un Decreto con su nombramiento, pero que una denuncia de incompatibilidad había obligado a su anulación. Azor administra dos empresas que se dedican a la actividad urbanística y de vivienda. Entre ellas, una que alquila casas-cueva: “Alojamiento Troglodita en Baza”, dice en su web.