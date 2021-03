Un concejal de Vox en Baza (Granada), sobre el 8M: "Al frente de ese día hay mujeres que no son mujeres"

“Creo que al frente de ese día 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres”. En esos términos se expresa Rafael Azor, concejal de Vox en el Ayuntamiento de Baza (Granada) para referirse al próximo 8M, Día de la Mujer. Palabras que han generado gran polémica y que no han sido las únicas que ha escogido el edil para rechazar el manifiesto y la celebración del Día Internacional de la Mujer que propone el Consistorio bastetano en el que el PSOE tiene mayoría absoluta.

El concejal intervino en el pleno ordinario de febrero para presentar una moción contra el manifiesto promovido por el equipo de Gobierno (PSOE) y para responder a la concejala de Igualdad, Mariana Palma, aportando todo tipo de argumentos machistas para desacreditar al 8M. Entre otros motivos, Azor dice no apoyar este movimiento porque en él hay “feminazis que van detrás de los lazos morados”.

Pero no es lo único que dice el edil. En las dos intervenciones que protagoniza para rechazar el manifiesto de Baza por el 8M, el concejal llega a argumentar que para que las mujeres y las niñas caminen seguras por la calle lo que hay que hacer es aumentar la presencia policial porque también hay hombres que se pueden sentir inseguros “llegado el caso”. Además, el manifiesto que propone el Ayuntamiento pretende reconocer el esfuerzo y la lucha de las mujeres en el año de la pandemia, cuestión que para Azor no tiene sentido porque dice que “el Covid mata al doble de hombres que a las mujeres”. “Nadie les quita ningún mérito, pero tampoco queremos que se quite ni uno solo a los hombres”.

Esas palabras las pronuncia siguiendo un argumentario en el que cita a Vox y a la diputada por Granada en el Congreso, Macarena Olona, como ejemplo de lo que trata de defender. Sin embargo, en su segunda intervención sobre el 8M, el edil reconoce haberse quedado “en bragas” para responderlo y, sin leer nada, empieza a pronunciar los argumentos que han dado pie a la polémica.

"El hombre tiene más rendimiento que la mujer"

Por ejemplo, para rechazar el manifiesto del 8 de marzo, Azor habla de fútbol y de las diferencias entre hombres y mujeres para negar que ellas pidan que se les reconozca igual que a ellos: “Hay deportes en los que, evidentemente, el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer y no tiene el mismo atractivo si lo hace un hombre que si lo hace una mujer. Como puede ser el toreo, el fútbol o muchos otros”.

“No estoy en contra de que las mujeres tengan equipos de fútbol, simplemente que el rendimiento que un equipo de fútbol de hombres no es el de ninguna mujer”, dice el concejal de Vox. “A los hechos me consumo” (sic). Además, añade, que no hay mujeres que fichen por los equipos profesionales de fútbol y emplaza a que alguien le diga alguna que esté jugando en Primera división. “Yo no estoy diciendo que la mujer no pueda jugar al fútbol. Claro que puede, pero el rendimiento será otro”.

Por si fuera poco, Azor también entra a debatir sobre qué significa el género para volver a cargarse de opiniones machistas: “Es evidente, ¿no? (…) A todas las mujeres les gusta que las piropeen, a no ser que amargue. Porque, claro, si a una mujer resulta que la está piropeando un hombre y no es mujer, pues claro que no le gusta que la piropeen, pero a todas las mujeres, de verdad, le gusta que la piropeen los hombres”.

El voto femenino y la cadena perpetua

Continúa su moción negando la libertad de los niños para disfrazarse de superhéroes o princesas diciendo que estaría bueno que él se pusiera “un traje de princesa”. “Eso sería ya el colmo de la risa”. Al tiempo que se atreve a debatir sobre las primeras diputadas de la historia de España y su oposición al voto femenino. “Hago referencia a Victoria Kent y a Margarita Nelken porque resulta que esas dos señoras, en aquel momento, votaron en contra del voto de la mujer. Salió que la mujer tuviese derecho a voto no por ellas”.

Por último, Azor carga contra el PSOE por insistir en el 8M y en la lectura del manifiesto. “El único partido que pide cadena perpetua para los violadores es Vox. Ustedes son los que hacen demagogia porque quieren abanderarse el día 8 de marzo para la mujer y no quieren que se les toque. No quieren que se apropie nadie de él y, de hecho, nos estamos remitiendo al día 8 de marzo del año pasado, cuando empezó la pandemia, que no quisieron suspenderlo porque son sus seguidores. Son feminazis que van ahí detrás de los lazos morados y que, claro, tienen una cantidad de gente detrás que cómo van a cargarse ese día”.

Todas estas declaraciones han hecho que Vox le haya desautorizado, aunque solo en parte. En comunicado de la formación de extrema derecha, el partido informa “que desautoriza dichas afirmaciones, ya que no están en absoluto en consonancia con el ideario político de nuestra formación y no representan nuestro modo de valorar el deporte femenino”. Es decir, Vox se limita a censurar a Rafael Azor por sus palabras sobre el fútbol, pero no rechaza nada más. No obstante, la formación de extrema derecha anuncia que va a abrir una investigación para sancionar al concejal si sus palabras van en contra de los estatutos del partido. Por otro lado, Rafael Azor no ha querido hacer declaraciones a este medio para explicar sus palabras en el pleno.