El PP incorpora un concejal de Vox al equipo de gobierno de Baza conocido por sus comentarios machistas

El Ayuntamiento de Baza (Granada), que gobierna el PP en minoría, acaba de incorporar a Rafael Azor, concejal de Vox, a su equipo. Según informaba el Consistorio de este municipio de algo más de 20.000 habitantes a última hora de este miércoles, Azor y el equipo de gobierno han llegado a un acuerdo para todo el mandato “plasmado por escrito”.

HEMEROTECA | Un concejal de Vox en Baza (Granada), sobre el 8M: "Al frente de ese día hay mujeres que no son mujeres"

Más

Con ese acuerdo, Azor se convierte en concejal con las máximas responsabilidades en la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, mantenimiento y parques y jardines. Asimismo, aunque no será inmediatamente, la intención voluntad política del alcalde Pedro J. Ramos es la de poner a su cargo la gestión de la única empresa pública Emuviba (la empresa municipal de vivienda y suelo de la localidad).

El nuevo concejal: “Al frente del 8M hay mujeres que no son mujeres”

El concejal Rafael Azor fue conocido para la opinión pública por sus numerosos comentarios machistas. En 2021, llegó a rechazar el manifiesto con motivo del 8 de marzo que proponía el Ayuntamiento porque aseguraba que “no representa a la mujer real”. “Son feminazis que van detrás de los lazos morados”, insistía. “Creo que al frente de ese día 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres”, remataba.

En dos intervenciones plenarias, Azor defendió que “hay deportes en los que, evidentemente, el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer y no tiene el mismo atractivo si lo hace un hombre que si lo hace una mujer. Como puede ser el toreo, el fútbol o muchos otros”. El concejal de extrema derecha defendió entonces que “a todas las mujeres, de verdad, le gusta que la piropeen los hombres”.

La discusión, en los sueldos y los concejales liberados

Sin embargo, la entrada de Vox con el decreto de delegación de competencias no va a mejorar el pleno extraordinario de este viernes, donde se votará el número de concejales liberados y los sueldos que van a cobrar. Pedro J. Ramos (PP) es alcalde gracias al apoyo de Compromiso por Baza a la investidura (con la línea roja de que Vox no entrara en el Gobierno) y gracias también al partido de Abascal. No obstante, cuando los populares quisieron liberar a 9 concejales todos del PP (7 con jornada completa y 30.000 euros anuales y 2 con media jornada), cuando normalmente se liberan 6, encontraron el rechazo de los cuatro grupos de la oposición por diferentes razones. Ahora, tras el acuerdo con Vox, vuelven a convocar pleno pero para liberar 10 concejales (8 a jornada completa y 2 a media jornada). “Ha hecho lo contrario de lo que le pedimos”, afirma Juan Ramón Gil, concejal electo por IU, que reconoce haberse sentado con el PP a negociar, aunque las conversaciones no hayan fructificado. Y la votación del viernes no está clara.

El alcalde ha aprovechado para invitar a incorporarse al resto de fuerzas de la corporación local, incluyendo al PSOE, al que desplazó al frente del consistorio tras el 28M, cuando ambos partidos empataron a nueve concejales aunque los socialistas ganaran en votos.

Pedro J. Ramos ha propuesto al resto fuerzas políticas una suerte de gobierno de concentración “entre todos y sin suspicacias”. Una propuesta que el propio alcalde califica de “valiente y sin precedentes en los últimos años”. “Rafael Azor no ha puesto ninguna línea roja y no tiene ningún inconveniente en que cualquier otro partido se sume a la gestión municipal”, ha comentado el alcalde en rueda de prensa al anunciar la nueva incorporación a su equipo de gobierno.