Cientos de universitarios andaluces, en vilo por las “distorsiones” del algoritmo que ordena las listas de espera

María tiene 18 años y quiere estudiar Medicina en Granada. Tiene más de un 13 y ocupa el puesto 150 en la lista de espera para poder acceder a la universidad pública. Lo llamativo es que jóvenes con menos nota que ella están en posiciones más avanzadas, y así en todas las provincias andaluzas y en todos los grados. Hay al menos más de mil afectados, que en julio fueron excluidos de participar en el proceso de forma errónea, reclamaron y volvieron a ser incluidos con una determinada posición en lista de espera. Pero esas últimas listas de espera están también equivocadas; “las de todos los alumnos”, comentan fuentes de los afectados.

El arranque del curso universitario, cuya apertura oficial será este jueves, se está viendo empañado por este motivo en Andalucía para cientos de jóvenes que deben asumir que hay un problema con los listados para acceso a grados universitarios en el Distrito Único Andaluz, constituido por los vicerrectores de todas las universidades públicas y coordinado por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.

El relato de María, llena de dudas, da cuenta de la situación de incertidumbre de este estudiantado a unas horas de que empiece el curso. “¿Me voy a Huelva donde estoy matriculada o espero a la de Jaén, que estoy en posición 23 y parece que tengo posibilidades? Pero, ¿mi posición es real? ¿Me quedo en Granada, que es mi ciudad? No -se responde-, porque estoy muy lejana, la 150. Pero, ¿esa es realmente mi posición cuando sé que hay gente con menos nota delante de mí?”.

Fuentes del departamento dirigido por José Carlos Villamandos reconocen que, después de algunas comprobaciones, el algoritmo que se ha venido utilizando tradicionalmente para el cálculo de las posiciones de las listas de espera “no está diseñado” para la inclusión en dichas listas de candidatos que han sido recuperados vía reclamación o alegación, como se ha dicho. Eso, apuntan, “ha podido generar distorsiones en el orden de prelación de las listas de espera”, tal y como denuncian los jóvenes afectados.

Otras fuentes de la comunidad universitaria señalan que la preocupación entre algunos departamentos de administración es mayúscula, que el error “no tiene precedentes” y que es de casi imposible solución. “El hecho de que tengas alumnos que no se han movido de las listas de reserva significa que algo ha ocurrido, porque si no se mueve es que no se están asignando plazas en ningún sitio”, detalla un profesor de una de las grandes universidades andaluzas. El problema, por tanto, podría trascender al orden de espera. “Las listas definitivas beben de las listas de espera, y esto afecta a la segunda y tercera adjudicación. Se puede asumir que la primera asignación se hiciera bien, pero las siguientes es evidente que no”.

Alumnado fuera del proceso

Pese a ello, argumentan las fuentes de la Consejería que esa circunstancia “no tiene repercusión alguna en el resultado de las distintas adjudicaciones”, que “se han llevado a cabo, todas ellas, de manera correcta sin ningún género de dudas, teniendo en cuenta para ello la calificación de admisión”. Señalan en ese sentido que la nota de admisión es la que se utiliza para priorizar la entrada a los estudios de Grado, “siendo la posición de las listas de espera meramente orientativa”. Pero esas posiciones en lista son las que a jóvenes como María y su familia les hacen estar “totalmente descolocados, sin poder aventurarnos a buscar piso ni residencia ni nada, con el curso comenzado, y sin saber si tenemos posibilidades reales de llegar a nuestra preferencia”.

Está siendo la segunda parte del problema. El pasado 26 de julio, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación informó a través de Europa Press que el Distrito Único Andaluz (DUA) había resuelto la incidencia informática que había dejado durante unas horas “sin reprocesar” las peticiones de un “paquete de alumnos” en la primera resulta tras la primera y segunda adjudicación de plazas en las universidades públicas andaluzas. Esa “incidencia”, reconocida entonces por la Junta, había dejado a varios alumnos fuera del proceso y posiciones erróneas en la lista de espera de cada una de las ocho provincias, en todos los grados universitarios y de forma especial en el de Medicina, al tener una alta tasa de demanda.

La Consejería aspira todavía a solventar la papeleta: “Una vez conocida la situación generada, desde la Comisión de Distrito Único Universitario Andaluz se va a proceder a rediseñar el algoritmo de cálculo de las posiciones de las listas de espera con el fin de que en cada nueva lista que el sistema genere se incluyan a aquellos estudiantes cuyas alegaciones hayan sido tenidas en cuenta y tengan, por tanto, derecho a seguir participando en el proceso de adjudicación de plazas de Grado, colocando a cada candidato en el lugar que le corresponda de la lista de espera”, explica ahora la Junta a elDiario.es Andalucía.

¿Incidencia “solventada”?

La Junta 'readmitió' en el proceso a aquellos alumnos que, de forma errónea, habían sido excluidos pero “no se corrigió el error de las posiciones en lista de espera”, alegan fuentes de los afectados, que durante julio y agosto han tratado de aclarar las posiciones reales en los listados ante lo que consideran un “caos”. La Junta, después de los escritos de reclamación y petición de información pública por registro electrónico, reconoció que “a la hora de procesar la posición en que quedó el solicitante en las listas de espera, se calculó la posición en las listas de espera de 1.080 alumnos, que cuando fueron a consultar el estado de su adjudicación en el sistema, este no les indicaba en qué posición habían quedado”, pero que la “incidencia informática” había quedado “solventada en las horas siguientes de haberse detectado”, según una respuesta a la que ha tenido acceso este periódico.

Fuentes de los afectados insisten en “el perjuicio que esto supone para cientos de familias que a estas alturas aún no saben qué posibilidades reales tienen de estudiar en una provincia u otra, con el desembolso económico que suponen los traslados, y la agonía y el desgaste emocional que implica un proceso de incertidumbre tan largo y tan chapucero”.

“Exigimos transparencia”

Al llegar el “esperado” día del 5 de septiembre y los nuevos listados, otra vez han surgido “las dudas en todos y cada uno de aquellos aspirantes” pues “las posiciones en lista de espera vuelven a estar mal: alumnos con menor nota situados delante de otros cuya nota de acceso es superior”. Esos datos son conocidos por los afectados “no porque el organismo público competente lo haya facilitado” sino porque se están organizando en una red social donde se ayudan a que el proceso sea transparente. “Contestaron hasta la saciedad que el problema estaba arreglado y que en las listas del 5 de septiembre todo estaría OK, pero todo sigue igual o peor, con el agravante de las fechas en las que estamos”, lamenta la joven.

“Hemos pedido que pongan solución a este caos de forma rápida, pues a estas alturas y con el curso en ciernes, son muchos los perjuicios que pueden causar a las familias”, dicen los afectados, que exigen “que publiquen una lista donde se pueda comprobar nombre del aspirante, DNI (anonimizado), nota y posición en lista de espera” ya que “es la única forma de poder garantizar un proceso trasparente, como hacen en otras comunidades autónomas y otros organismos a la hora de publicar listados”, argumentan. “Exigimos que se realice una revisión completa del proceso de admisión y que se implante un mecanismo transparente y justo”, reza una petición en change.org que supera ya las mil firmas de apoyo.

El asunto ha llegado este mismo martes al Parlamento de Andalucía. El portavoz del PSOE en la Comisión de Universidades, Antonio Ruiz, ha relatado que el “problema informático” trae “de cabeza a los funcionarios de las universidades desde julio”, añadiendo, según su intervención, “una angustia innecesaria a las familias con hijos o hijas en la lista de espera de carreras como Medicina”. “Dijeron a finales de julio que el problema estaba solucionado y, según me han indicado varios funcionarios, no es cierto”, ha reprochado a la Junta.