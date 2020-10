El número dos de Interior con el PP no tira de la manta: "La prensa tenía más información del Ministerio que Fernández Díaz y yo"

El número dos del Ministerio del Interior durante la Operación Kitchen, Francisco Martínez, ha dedicado su comparecencia ante el juez del caso a negar que tuviera conocimiento de ningún operativo ilegal y que únicamente supo de la utilización policial del confidente Sergio Ríos, chófer de la familia del extesorero del PP. Martínez ha dicho que el ministro también conocía la existencia del topo y que fue él quien le informó de su existencia de acuerdo a "algo que había oído" el titular de Interior. "Le cueste creerlo o no, señoría, la prensa tenía muchas veces más información del Ministerio que nosotros", ha dicho, según informan a elDiario.es fuentes presentes en la misma.

En ese momento de la declaración, el juez se ha extrañado de que el ministro supiera de un confidente en el seno de la familia Bárcenas, en pleno escándalo de la financiación irregular del partido, y que tuviera que pedir detalles e información actualizada a su número dos y no al funcionario que le hubiera informado de su existencia.

"El ministro había oído que existía ese confidente y como en tantas cosas me dice: interésate y me informas", ha dicho Martínez. El secretario de Estado de Seguridad ha defendido que eso ocurría en el Ministerio del Interior y en su relación con Fernández Díaz "muchas veces".

El juez García-Castellón ha preguntado a Martínez si creía que al ministro le había venido esa información del "ámbito político" o del Ministerio. "Me inclino a pensar que del Ministerio, pero no lo sé", ha respondido el número dos de Interior. "Yo no le hacía esas preguntas (...) El me decía que tenía sus fuentes de información", ha añadido. Martínez no ha descartado que al ministro le llegara la información de la existencia del confidente por un periodista por el alto grado de información que los medios tenían de su departamento.

Martínez se ha negado a contestar a Anticorrupción y al resto de las acusaciones y tampoco a las otras defensas. Solo ha respondido al juez y a su abogado. Durante el interrogatorio apenas ha salido, por referencias, la figura de María Dolores de Cospedal, pese a que el juez advirtió de que de la declaración de Martínez dependería la imputación de la exsecretaria general del PP y de su marido, el empresario Ignacio López del Hierro. Tampoco ha sido objeto de preguntas directas sobre el expresidente Mariano Rajoy.