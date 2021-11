Odón Elorza: "Votaré a los candidatos al Constitucional con responsabilidad y en base a mis principios"

Nunca ha tenido tapujos a la hora de demostrar su independencia orgánica en asuntos en los que consideraba que la dirección de su partido, el PSOE, no estaba siendo acertada. Odón Elorza (San Sebastián, Gipuzkoa, 1955) pronunció su última crítica abierta el pasado miércoles cuando, en calidad de portavoz socialista de la Comisión Constitucional del Congreso, verbalizó un durísimo discurso contra Enrique Arnaldo, uno de los candidatos a magistrado al Tribunal Constitucional propuesto por el PP, pero pactado con los socialistas, dentro de la negociación entre ambos partidos para renovar algunos órganos constitucionales bloqueados desde hace años.

En la comisión, Elorza recordó que Arnaldo tuvo unos "vínculos políticos claros y continuados con FAES durante muchos años" y que ha publicado 331 artículos en El Imparcial con afirmaciones políticas "muy de fondo contra el Gobierno y las izquierdas". En los últimos días se han publicado además numerosas conexiones entre Arnaldo y el PP, incluso a raíz de contratos con administraciones gobernadas por los populares .

Su nombramiento se decidirá el jueves en una votación secreta del Pleno del Congreso, en la que, en principio, Arnaldo recibirá los votos de los dos socios del Gobierno de coalición –PSOE y Unidas Podemos– y el PP, alcanzando la mayoría de tres quintos exigida para ese tipo de elecciones.

Elorza considera que Arnaldo "no debería ocupar ese puesto" y, en la comisión del miércoles de la semana pasada argumentó que "es una indignidad para la institución y para el propio Congreso". Por estas declaraciones, la dirección del Grupo Socialista en el Congreso decidió apartar a Elorza, que esta vez no será quien defienda la posición del PSOE en el Pleno del jueves en el que se debatirán esos nombramientos.

En esta entrevista telefónica con elDiario.es, Elorza evita aclarar si respetará la disciplina de voto de su grupo, unas horas después de insinuar en la Cadena Ser que votaría a Arnaldo "con una pinza en la nariz". Se limita a asegurar que votará "con responsabilidad".

¿Por qué considera que Enrique Arnaldo no cumple los requisitos para ser elegido como miembro del Constitucional?

En la intervención que realicé en la Comisión Constitucional el pasado miércoles hablé de lo que considero que es un ejercicio profesional poco ejemplar que es incompatible manifiestamente con su elección como magistrado del Constitucional. Arnaldo no es un ejemplo de buenas prácticas. Sus vínculos con la Fundación FAES no le hacen independiente a la hora de actuar con imparcialidad en el tribunal. En sus artículos en prensa, además, siempre ha mantenido una posición manifiestamente antizquierdista.

¿Esta valoración es compartida por otros miembros del PSOE?

No me gusta hacer especulaciones sobre lo que no sé.

En todo caso, ¿considera que existe alguna posibilidad de que su nombre se descuelgue del acuerdo entre PSOE y PP antes del jueves?

No conozco cómo se desarrolló la negociación entre [el secretario general del PP] Teodoro García Egea y [el ministro de Presidencia] Félix Bolaños. En todo caso, desbloquear los órganos constitucionales era algo muy importante y eso ha conllevado este trágala. La responsabilidad mayor es del PP, que ha propuesto un candidato que no reúne todas las garantías.

¿Pero ve factible que se proponga a otro candidato?

No sé qué capacidad tiene el PSOE para vetarlo [a Arnaldo], y es imposible que el PP lo recambie. El PSOE no está en condiciones de plantear otra cosa. Y, aunque la votación será secreta, no creo que vaya a haber ninguna sorpresa.

¿Usted respetará la disciplina de voto y votará a favor de su nombramiento?

Votaré con sentido de responsabilidad y en base a mis principios.

¿Qué ha ocurrido para que sea apartado del debate del Pleno del jueves por la dirección del PSOE?

Es difícil de explicar. Después de la intervención que hice intuía que no iba a intervenir en el Pleno por los diferentes comentarios que recibí. La dirección del grupo tiene el derecho de tomar estas decisiones.

Usted ha formado parte de la dirección de su partido hasta hace menos de un mes, cuando Pedro Sánchez remodeló su Ejecutiva en el 40 Congreso Federal.

Desde hace meses he hecho mucho hincapié en la despolitización de la elección de los miembros de los órganos constitucionales y en la necesidad de independencia de todos los candidatos.