La oposición pedirá que comparezca Feijóo tras la sentencia de la Gürtel

Los tres grupos de la oposición en el Parlamento gallego -En Marea, PSdeG y BNG- han avanzado hoy que solicitarán la comparecencia del presidente gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, tras conocerse la sentencia de la Gürtel.

No obstante, los portavoces de los grupos han evidenciado diferencias sobre la fórmula para intentar forzar la comparecencia del presidente ya que el BNG ha avanzado su intención de solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario para este fin, sin antes comunicárselo al resto de grupos, lo que ha generado un malestar entre los grupos de la oposición.

En rueda de prensa, la portavoz del BNG, Ana Pontón, ha insistido en que Núñez Feijóo no puede "ponerse de perfil" ante este caso porque "todos sabemos que la Gürtel donde se gesta es en Galicia".

Según Pontón existe una "vinculación directa entre la Gürtel y Galicia" porque "Pablo Crespo fue aupado por Feijóo a Portos de Galicia" ante lo que el presidente de la Xunta, "no puede decir que no sabía nada".

De este modo, la portavoz nacionalista ha considerado necesario que en base a una "obligación democrática" el presidente debe dar explicaciones en "un pleno extraordinario" porque Núñez Feijóo "no puede seguir ni un día más sin dar la cara" ya que "si no pide la dimisión de (Mariano) Rajoy es tan cómplice como él".

No obstante, Pontón ha apuntado que no ha abordado la petición de este pleno con el resto de portavoces: "no tuve tiempo hasta ahora", ha justificado.

Al respecto, el portavoz de En Marea, Luís Villares, ha confirmado que desde el BNG "nadie nos trasladó esa situación" por lo que ha dicho que no le parece "la mejor manera" de hacer las cosas "primero anunciar y luego" buscar trabajar conjuntamente.

Con todo, ha asegurado que por En Marea "no va a quedar" que el presidente comparezca porque es inaceptable que pase "un minuto más sin dar explicaciones".

Por su parte, su homólogo en el PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha considerado "sorprendente que iniciativas que tienen que ser compartidas sean presentadas por un grupo solo".

No obstante, si considera que "sin duda Feijóo tiene que explicarse a través del pleno", por lo que los socialistas así lo solicitarán.

Pese a estas diferencias, los tres han coincidido en la necesidad de que Núñez Feijóo dé explicaciones a este respecto porque consideran que el PP gallego también se benefició de una financiación irregular que permitió al partido concurrir "dopado" a diferentes procesos electorales.

Por otro lado, los tres grupos también han defendido la presentación de una moción de censura para desalojar a Mariano Rajoy de la Moncloa.

El portavoz de En Marea, ha explicado que su grupo ofrecerá sus "votos para una moción de censura" con el objetivo de "censurar la labor" de Mariano Rajoy que "es el capitán del barco pirata, que es el PP".

Villares ha cargado contra la actuación de un Gobierno "que saquea recursos públicos y busca el enriquecimiento personal" de sus dirigentes.

Por su parte, Fernández Leiceaga, ha apuntado que es necesaria una actuación ante una "sentencia que es especialmente dura y preocupante para el PP" aunque ha apelado a las "negociaciones entre partidos en Madrid".

La líder del Bloque, ha tildado de "obscena" la forma de gobernar de un PP "que más que un partido es un entramado corrupto" que durante años ha aplicado recortes a la población mientras sus "dirigentes se hacían de oro".

Por ello, Pontón considera que toda la cúpula del PP debería "dimitir en Bloque" ya que sus actuales líderes no pueden decir que la Gürtel "forma parte del pasado porque forma parte de la cara presente" del actual PP.