Pedro Sánchez asegura ante los presidentes autonómicos que ha llegado "el momento de la recuperación económica" sin "comunidades de primera y de segunda"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto la Conferencia de Presidentes que se reúne este viernes en San Millán de la Cogolla (La Rioja) con un mensaje a los jefes de los gobiernos autonómicos: que la cita sirva "para impulsar la recuperación económica" tras la crisis provocada por la pandemia, que da por superada. "Ese momento ha pasado", ha dicho, según el discurso remitido a los medios por la Moncloa. Por lo que llega ahora el momento de una recuperación en la que, ha pedido, "no puede haber comunidades autónomas de primera y de segunda. Todos tenemos que ir al mismo nivel, con las mismas oportunidades, porque todos, al fin y al cabo merecemos esa igualdad de oportunidades".

La economía española entra en recesión tras un desplome histórico del 18,5% del PIB en el segundo trimestre

Sánchez ha descrito en su discurso la situación que ha atravesado España desde el pasado mes de marzo, cuando estalló la pandemia mundial por el coronavirus. "Esa emergencia sanitaria nos obligó a todos a hacer algo inédito, y es confinarnos, quedarnos en nuestras casas", ha recordado. Y sus consecuencias económicas, ha proseguido, se han conocido este mismo viernes, con una "caída inédita del PIB del segundo trimestre de este año".

Efectivamente, la economía española ha caído en recesión al sumar dos trimestres en negativo. El segundo, con una caída del 18,5%.

Pero el presidente del Gobierno cree que "ese momento ya ha pasado". "Después de la resistencia vino la reactivación económica, y ahora tenemos que enfocar lo que representa la recuperación económica", ha asegurado ante los presidentes autonómicos.

Sánchez ha sostenido que la Conferencia de este viernes, la primera presencial de su mandato tras 15 telemáticas, "es un buen punto de apoyo para impulsar esa recuperación económica". El presidente del Gobierno ha asegurad que España "es un Estado compuesto, es un Estado descentralizado, donde las comunidades tienen competencias muy importantes en el ámbito de sanidad, del desarrollo económico, y en consecuencia, sin ellas, sin el aporte de las diputaciones provinciales allí donde existen y también de los Ayuntamientos, no sería posible que pudiéramos poner en marcha todo el volumen de recursos económicos que vamos a necesitar para poder recuperar nuestra economía y transformarla" para que "dentro de unos años, cuando acabemos definitivamente con esta maldita pandemia, también los pilares del crecimiento económico que tengamos sean mucho más sólidos".

El presidente ha apelado a "no olvidar la emergencia climática" y a poner en marcha "la transición digital" con dos elementos sobre los que ha querido llamar la atención. Primero, la igualdad de género, porque las mujeres, ha asegurado, "están sufriendo las consecuencias de la pandemia en términos de destrucción de empleo y de cuidados".

Y segundo, "la cohesión" territorial. "Esta recuperación tiene que ser inclusiva, no puede dejar a nadie atrás. Y cuando digo que no puede dejar a nadie atrás no solamente me refiero a las personas, sino también a los territorios", ha dicho.

Sánchez ha sostenido que "España sufría antes de la pandemia una desigualdad territorial" por la que había "territorios que no contaban con las mismas oportunidades que tienen otros". El presidente del Gobierno ha llamado a "nivelar esa cohesión territorial tan necesaria" y ha tomado como ejemplo la batalla por el fondo de reconstrucción aprobado por la Unión Europea: "Si pedíamos (...) que no hubiera una quiebra entre aquellos países más ricos y más pobres, evidentemente tengamos que hace lo propio en nuestro país. No puede haber comunidades de primera, no puede haber comunidades de segunda. Todos tenemos que ir al mismo nivel, con las mismas oportunidades, porque todos, al fin y al cabo merecemos esa igualdad de oportunidades".

"Cogobernanza" del fondo de reconstrucción

El presidente también ha comunicado a los asistentes a la Conferencia cómo se gestionará la "cogobernanza" del fondo de reconstrucción de la UE, dotado con 140.000 millones para España.

Según informa la Moncola, se constituirá una comisión interministerial que presidirá Sánchez, quien ejercerá "el liderazgo" de dicho fondo. Además, "se creará una unidad de seguimiento" del fondo de reconstrucción que dependerá del Gabinete de la Presidencia del Gobierno que lidera Iván Redondo. El fondo se abrirá a la "colaboración público/privada a través de un grupo de alto nivel".

La participación de las comunidades autónomas se hará en una "conferencia sectorial que liderará la ministra de Hacienda", María Jesús Montero.

En cuanto a la emergencia sanitaria, Sánchez ha repetido dentro de la sala lo que ya había dicho fuera ante los medios. "Comparto que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que viendo los rebrotes que existes ahora es distintos puntos de nuestro país sientan angustia", ha dicho, para añadir que "España está mucho mejor preparada" que en marzo, cuando "no conocíamos al virus, no teníamos EPI, no teníamos medicamentos, no teníamos el conocimiento que tenemos del virus y también los instrumentos que necesitamos para poder mantener a raya al virus".

Sánchez ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad individual" porque, ha dicho, un "el virus no se transmite por instituciones", sino "por personas".