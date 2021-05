Pedro Sánchez defiende el Plan de Recuperación como la "mayor inversión de la historia" contra la despoblación rural

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sostenido hoy que gracias al Plan de Recuperación se podrá acometer "la mayor inversión de la historia" para "poner en valor el mundo rural" y para luchar contra la despoblación. En un acto en La Moncloa con alcaldes de pequeños municipios, Sánchez ha defendido el Plan de Medidas ante el Reto Demográfico, aprobado el 16 de marzo con un presupuesto de 10.000 millones de euros provenientes de los fondos europeos, como una oportunidad inédita para abordar la "cohesión social territorial" de los pueblos.

En el evento, bajo el título 'Pueblos con Futuro' y que ha contado también con la intervención de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, así como de varias alcaldesas y referentes de pequeños municipios, el presidente ha desgranado algunas de las 130 medidas de este plan, que, según ha especificado, "tiene el objetivo de garantizar la igualdad de derechos en la prestación de servicios, la lucha contra la despoblación, la creación de oportunidades de emprendimiento y el impulso de la actividad económica".

Sánchez ha enumerado algunas de los principales desafíos que, a su juicio, afronta el mundo rural, como la "pérdida de población", la "dispersión poblacional", la baja densidad y el envejecimiento de las zonas rurales. "Sólo el 12,7% de la superficie de nuestro país está poblada. El 42% de los municipios están riesgo de despoblación, una incidencia muy por encima de la media de la eurozona. Tenemos 3.400 municipios en riesgo de despoblación", ha enumerado, antes de incidir en otros problemas como la escasa conectividad de las zonas rurales o la profundización de la brecha de género.

"Estamos ante el momento de abordar estos retos de una manera comprometida, de abordar nuevas formas de vida, de abrirnos al teletrabajo, al turismo sostenible, al desarrollo de energías renovables y la incorporación de los ciudadanos a la vida rural", ha apuntado Sánchez, para detallar a continuación algunos de los planes del Gobierno en esta línea: "Lo que estamos haciendo es plantear los siguientes caminos: instalaciones de autoconsumo, programas de sostenibilidad turística, aprobación de una ley para el trabajo a distancia".

El presidente del Ejecutivo ha insistido en que "Europa nos está dando 8.131 oportunidades con el plan de transformación", en referencia al número de municipios españoles. "Son oportunidades para la esperanza y no vamos a desperdiciar ninguna de ellas. No podemos enfrentarnos a esta lucha desde soluciones individuales. No vamos a dejar a nadie atrás en este proceso de transformación", ha cerrado Sánchez.

Plantón de los alcaldes del PP: "Es una pantomima más"

Los alcaldes, presidentes de Diputación, concejales y diputados provinciales del PP han rechazado acudir a la presentación del Gobierno: "Quieren nuestro respaldo a un Plan en el que, durante su tramitación, no han querido contar con nuestra opinión", ha asegurado la alcaldesa de Celadas (Teruel) y vicepresidenta de la Comisión de Despoblación de la FEMP, Raquel Clemente, en declaraciones recogidas por Europa Press. "Es una pantomima más del Ejecutivo de Sánchez", ha dicho.

Los 'populares' han declinado esta invitación porque consideran que no acudir hoy a La Moncloa significa demostrar su "hartazgo" hacia un Ejecutivo "que tiene abandonadas a las entidades locales desde el principio de la pandemia". Por ello, han firmado un documento en el que explican los motivos de su rechazo y afirman que la lucha contra la despoblación en el ámbito de la Unión Europea "es que no se pueden hacer políticas de impacto real en el territorio, sin contar con el territorio, y sus legítimos representantes".