PNV y BNG trasladan a Sánchez la disposición de apoyar su investidura a cambio de avances en “las agendas” vasca y galega

Pedro Sánchez empieza a encarrilar algunos de los apoyos parlamentarios que les son imprescindibles recolectar para poder ser reelegido presidente del Gobierno. Este martes, el candidato socialista ha seguido su ronda de contactos con los grupos políticos del Congreso y se ha reunido con los portavoces del BNG y del PNV, que han coincidido en trasladarle su intención de votar a favor de la investidura si se concretan los acuerdos políticos que demandan su partidos y que tienen que ver con el llamado desarrollo de “la agenda” vasca y gallega, en referencia a inversiones y competencias de estos territorios.

Como adelantó elDiario.es, el PSOE ya tiene apalabrados los votos de los nacionalistas vascos, de quienes son socios en Euskadi. Aunque el portavoz parlamentario Aitor Esteban prefirió no hacerlo aún oficial durante su comparecencia posterior a la reunión que ha mantenido con el presidente del Gobierno y en la que ha participado también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en un claro gesto de distinción política hacia el PNV respecto a otros grupos parlamentarios.

En una reunión “cordial” que se ha extendido algo más de una hora, Esteban ha planteado a Sánchez la necesidad de ir aterrizando algunas de las cuestiones de su agenda. “Hay que ir poniendo negro sobre blanco”, ha dicho. “Tenemos voluntad de explorar el acuerdo y que pueda en su caso salir la investidura”, ha comentado Esteban en una rueda de prensa en el Congreso tras la reunión entre ambos líderes.

El portavoz jeltzale ha afirmado que el acuerdo global de investidura será “difícil” para Sánchez porque son necesarias “muchas partes”, pero ha comentado que lo ha visto “convencido de que puede tener posibilidades”. “Enfrenta una posible investidura como creo que hay que hacerlo, con convencimiento. Si no, ¿dónde vas?”, se ha preguntado.

Esteban no ha querido profundizar en las cuestiones que han planteado el PSOE a cambio de sus votos para esa investidura. “Temas referidos al autogobierno, en materia socioeconómica, de materia lingüística y cultural”, ha comentado de forma somera. En lo que sí ha hecho hincapié es en su voluntad de que la próxima legislatura no sea como el final de la anterior: “Para nosotros no fue nada satisfactoria”.

El diputado nacionalista ha pedido en esa línea al Gobierno no “llevar forzadamente algunas votaciones” y no “enzarzarse” en peleas relacionadas con el programa electoral de cada uno. “Esto no funcionaría en esta legislatura”, ha dicho en referencia a la ajustada aritmética parlamentaria que dejaron las últimas elecciones y que hace que cada voto para el futuro gobierno pueda ser determinante.

El BNG: “Galicia no puede quedar atrás”

Esa misma voluntad de acuerdo ha mostrado este martes el portavoz del BNG, Néstor Rego, con quien Sánchez ha mantenido la primera reunión de la mañana. El diputado gallego ha trasladado al presidente en funciones la “voluntad del BNG de diálogo y de negociar un acuerdo” en el que haya un “compromiso firme con Galicia” y con una agenda social “avanzada”.

Por eso, y hasta que eso no se concrete, según Rego, su voto no estará garantizado. “Vamos a ser muy claros y exigentes con los compromisos con nuestro país”, ha dicho. Y ha insistido: “No se puede dar por sentado el voto del BNG”.

Rego ha sido un poco más concreto con las propuestas que le ha trasladado a Sánchez. Pedirá una financiación “más justa” para su comunidad, mejoras en la red de tren y la creación de un servicio de cercanías, así como políticas ambientales para el saneamiento de los ríos y una “transición justa después del cierre de las dos centrales térmicas”, entre otras demandas.

El PSOE: “La semana que viene cerraremos los detalles”

Tras los diputados nacionalistas, ha comparecido ante la prensa brevemente el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, que no ha querido dar mucho detalle del contenido de las reuniones pero ha confirmado que tanto el PNV como el BNG han mostrado su total predisposición a cerrar un acuerdo que implique investir a Pedro Sánchez, primero, y dar estabilidad parlamentaria al Gobierno durante la legislatura, después.

“Han mostrado su voluntad de acuerdo. A partir de la semana que viene se llevarán a cabo las reuniones de los equipos para cerrar los detalles de esos acuerdos. Lo que está haciendo Pedro Sánchez es poner el marco de por dónde irán las futuras negociaciones que se concretarán a partir de ahora”, explicó López.