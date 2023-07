Política en directo

Primer fin de semana de campaña. Los cuatro principales partidos PSOE, PP, Sumar y Vox ya han presentado sus programas electorales para las elecciones del 23J, aunque esta campaña se va a jugar más en el campo de las emociones -y, especialmente, en el de las aversiones-. Estas son unas elecciones más donde los platós de televisión van a jugar un papel fundamental. Los equipos de campaña del PP y el PSOE están trabajando a tope para preparar el primer cara a cara que tendrá lugar este próximo lunes.

Cuando tanto el PSOE como el PP tratan de desmarcarse de sus necesarios socios para tratar de mostrar un perfil propio y hacer virtud del voto útil, en dos comunidades autónomas se definen las posiciones. El barón socialista Emiliano García-Page tomará posesión del la presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha este sábado, mientras que el líder murciano Fernando López Miras ha fracasado en su primer intento de conseguir la reelección en Murcia al no recibir el voto de Vox. El próximo lunes López Miras tendrá una nueva oportunidad para decidir si la ultraderecha entra o no en el Gobierno de Murcia. No es un tema menor cuando la censura de los gobiernos de PP y Vox ya amenaza las libertades.