El PP asegura a toda la Eurocámara que "Casado no participó en una misa en honor a Franco"

Pablo Casado se sentó en Granada en una misa en la que se honró a Franco. Pero, según ha asegurado Dolors Montserrat al resto de eurodiputados, acusar al líder del PP "de haber participado en una misa de homenaje a la dictador Francisco Franco" supone "un nuevo ejemplo de fake news y desinformación" que el Parlamento Europeo "siempre debe evitar".

El pasado 20 de noviembre, en la Catedral de Granada, se celebraba una misa en recuerdo de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. El presidente del PP llegó, según ha confirmado su equipo a Newtral, empezada la homilía, en la que, según el Arzobispado de Granada, no hubo ninguna mención a Franco ni a Primo de Rivera, no así en las 'peticiones'. elDiario.es reconstruyó el pasado lunes, con ayuda de testigos y fotografías, lo ocurrido en la misa.

Casado acudió junto a su familia "porque estaba cerca de su hotel" y, dicen testigos presenciales, se sentó hacia el final de la decena de bancos de la pequeña capilla. También se fotografió con un joven que luego subió la imagen a redes sociales. Este fue el motivo por el que se supo de su presencia. Según el equipo del presidente de los populares, Casado acudió a la ceremonia sin saber que se estaba honrando al dictador porque no podría ir a misa al día siguiente al tener que intervenir en la convención del PP-A, el XVI Congreso Regional del Partido Popular de Andalucía.

La carta de Dolors Montserrat de este jueves es respuesta a otra enviada por los eurodiputados de Junts, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, en la que consideran "vergonzoso que le líder del PP asista a una misa en honor al difunto dictador".

"Esto simplemente no es cierto", replica Montserrat a la carta de Junts: "Estoy convencida de que el Parlamento Europeo debe tomar medidas para evitar que este tipo de mensajes intencionadamente falsos y ofensivos se difundan por los canales oficiales de esta institución. He dirigido una carta al presidente [del Parlamento Europeo] David Sassoli a este respecto".

Montserrat, además, reivindica al PP como "uno de los principales impulsores y defensores de la democracia española, contribuyendo de manera decisiva a la transición tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975".

Lo que no menciona Montserrat es que el PP nació en 1989, tres lustros después y como heredero de Alianza Popular, y que Alianza Popular no sólo estaba dirigida por ex ministros de Franco, como su presidente, Manuel Fraga, sino que sus diputados no votaron la Constitución de 1978 durante la tramitación parlamentaria.

La jefa de la delegación del PP insiste en el argumento: "Permítanme recordarles también que cuatro de las siete personalidades que redactaron la actual Constitución española, aprobada por referéndum en 1978, pertenecían a la familia política del PP".

Pero el PP no existía en aquellos años, y de los cuatro ponentes que terminaron entrando en el PP con el paso del tiempo, tres venían de la UCD y sólo uno de AP, partido que alumbró al PP. Además, el PP no entró en la familia de los populares europeos hasta 1991, 13 años después de que su entonces presidente de honor, Manuel Fraga, no votara la Constitución del 78 en el Congreso junto con sus compañeros de Alianza Popular.

Montserrat afirma, además, que "el Partido Popular ha realizado importantes aportes a la democracia española; incluyendo promover y conseguir que el Parlamento español condene por unanimidad el franquismo en 2002".

La portavoz del PP se está refiriendo a una resolución de 2002 aprobada por unanimidad en el Congreso en la que, efectivamente, se condenaba el golpe, se hacía un "reconocimiento moral" a quienes "padecieron la represión de la dictadura franquista" y se prometían ayudas para reabrir las fosas comunes.

Fue la primera y única vez en que el PP condenó el franquismo. Desde entonces, cada vez que se le emplaza a ello, se limita a remitirse a 2002.

Aquello ocurrió en el día en que se cumplían 27 años de la muerte del dictador, y el PP de José María Aznar decidió pactar con todos los grupos ante una batería de iniciativas sobre reapertura de fosas comunes y ayudas al exilio. Dos décadas después de aquella votación y en otro aniversario de la muerte de Franco, el actual presidente del PP, Pablo Casado, aparece sentado en una misa en la que se recordó al dictador.

"También es necesario recordar que Pablo Casado ni siquiera nació cuando murió el dictador Franco, y que la familia de Casado sufrió represalias durante el franquismo", afirma Montserrat, quien exime a Casado de relación con hechos previos a su nacimiento, si bien previamente reivindicaba para el PP hechos previos, también, al nacimiento del partido.

"Por eso, estoy convencida de que comprenderán que Casado nunca ha participado en ningún acto u homenaje al dictador", afirma Montserrat, quien concluye: "Es especialmente lamentable recibir la carta de los eurodiputados Carles Puigdemont, Antoni Comín y Clara Ponsatí, tres personas que, como saben, son prófugos de la justicia española porque han atacado la Constitución española y el ordenamiento jurídico de un Estado miembro de la UE como España al declarar de forma ilegal la independencia de Cataluña. Por ello, la justicia española ha solicitado su entrega a España, y el Parlamento Europeo ya ha levantado este año su inmunidad parlamentaria".