Así fue la misa en recuerdo de Franco a la que Pablo Casado acudió "por error"

Son las 19.00 horas del 20 de noviembre. En la Catedral de Granada, en concreto en la conocida como Iglesia del Sagrario, como todos los años (aunque la de 2020 fue de acceso restringido por la pandemia), se celebra una misa en recuerdo de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera. En la puerta, según confirman testigos presenciales a este diario, hay jóvenes con banderas franquistas. Dentro, una corona de laurel de la Fundación Francisco Franco preside el altar. Una bandera preconstitucional se extiende en el frontal de uno de los primeros bancos.

Pablo Casado, presidente del PP, llega, según ha confirmado su equipo a Newtral, empezada la homilía, en la que, según el Arzobispado de Granada, no hubo ninguna mención a Franco ni a Primo de Rivera, no así en las 'peticiones'. Casado acudió junto a su familia "porque estaba cerca de su hotel" y, dicen testigos presenciales, se sentó hacia el final de la decena de bancos de la pequeña capilla. Después se fotografió con un joven que luego subió la imagen a redes sociales. Este fue el motivo por el que se supo de su presencia. Según el equipo del presidente de los populares, Pablo Casado acudió a la ceremonia sin saber que se estaba honrando al dictador porque no podría ir a misa al día siguiente al tener que intervenir en la convención del PP-A, el XVI Congreso Regional del Partido Popular de Andalucía.

De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso elDiario.es por testigos directos, la ceremonia litúrgica se desarrolló de la misma forma en la que se ha celebrado en las últimas décadas. En Granada, cada 20 de noviembre hay una misa que recuerda a ambas figuras del fascismo español. Sin embargo, el acto se celebra dentro de una liturgia "normal de difuntos" en la que solo al final se los menciona, junto con otro granadino no conocido fallecido hace pocos años. El sacerdote solo dice sus nombres de pila. Es decir, honra a "Francisco" y a "José Antonio".

Como confirma la Archidiócesis de Granada fue una misa ordinaria "en la que, como cada día, se reza por los fieles difuntos y si hay un feligrés, como en este caso, que pide que se rece por el descanso eterno de una persona, se le menciona en la misa", previo pago de una cantidad como "estipendio" pero cuya cuantía no se ha podido confirmar. No obstante, la Fundación Nacional Francisco Franco tenía anunciada esta liturgia como homenaje al dictador desde el pasado 15 de noviembre.

Fuentes del PP han explicado que en las misas se reza por el alma de los difuntos que los fieles pidan que se rece (preces) y ahí se nombró a "Francisco y otros 10 nombres de pila", extremo que contradice a las únicas tres personas mencionadas en la liturgia según fuentes eclesiásticas. Han recalcado que Casado desconocía a los muertos a los que se refirió el cura porque cuando se asiste a una misa no se pregunta por quién se va a rezar ese día "ni se pide el DNI y los apellidos de los muertos"

Dieron las 20.00 horas y, con la ceremonia terminada, a la salida del acto religioso, hubo más homenajes al genocida, además de fotos junto al altar con simbología franquista. En la puerta del templo se cantó el Cara al Sol y se ondearon banderas preconstitucionales, aunque la Archidiócesis evita pronunciarse al respecto por considerar que eso estaba ya fuera del templo. Este diario no tiene confirmación sobre si el líder del PP se quedó hasta el final de la eucaristía o se ausentó un poco antes.

Tanto el PSOE, como Unidas Podemos, Más País y Compromís han pedido a Casado que explique "el motivo de su asistencia". "Entendemos que es necesaria esa aclaración sobre una agresión e irresponsabilidad absoluta", ha dicho el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez.