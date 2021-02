PP y Ciudadanos apuntan a un tripartito en Catalunya mientras ERC acusa a Sánchez de priorizar votos sobre vidas

No es habitual que el Congreso tenga actividad en periodo de campaña, aunque las elecciones sean autonómicas; pero sí han coincidido esta semana el Pleno y la competición de las catalanas. La pugna electoral se ha trasladado al hemiciclo. PP y Ciudadanos han aprovechado para apuntar a un tripartito en Catalunya, que incluya al PSC y ERC, mientras los republicanos catalanes marcan cada vez más distancias con los socialistas, a quienes hasta ahora dan apoyo parlamentario. Pedro Sánchez no ha dudado en defender a Salvador Illa como candidato a la Generalitat y ha abogado por un "cambio" en el Govern que permita "dejar atrás" una década "de decadencia".

Sánchez asegura que Abascal "muestra más responsabilidad de Estado" que Casado

A pesar de que tanto ERC como el PSC niegan que vayan a compartir gobierno en Catalunya, PP y Ciudadanos tienen claro que no será así. "Mientras dedican todos sus esfuerzos en luchar entre todos ustedes y en cerrar acuerdos entre ERC e Illa para el futuro tripartito, España lo que está sufriendo es la tercera ola", le ha recriminado al Gobierno la portavoz de PP, Cuca Gamarra. En esa misma línea ha seguido después la diputada Macarena Montesinos: "Al igual que Vox es un triste peón del tablero del Gobierno Frankenstein -ha afirmado sobre la abstención que permitió al Gobierno salvar el decreto de los fondos europeos-, ha dejado todo bien atado para que Illa sirva de comparsa de ERC". "Usted es el embajador de todos ellos", le ha reprochado al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, de quien ha lamentado "un comienzo tan poco prometedor que asumir una cartera como premio de consolación" en referencia a su paso al lado para dejar a Illa como cabeza de cartel. "A estas alturas no engañan a nadie. Es sabido por todos que PSC y ERC son los mismos porque Sánchez en su momento eligió a los independentistas para poder gobernar", ha rematado la parlamentaria conservadora.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha aprovechado su 'cara a cara' con Iceta para reprochar a los socialistas que pretendan gobernar con ERC. La prueba, para ella, es que este martes votaron juntos en una moción de los republicanos que aboga por retomar la mesa de diálogo que pactaron con Sánchez en la negociación de la investidura. "Aprobaron retomar la mesa de chantaje para después de las elecciones para habar de lo mismo: referéndum y privilegios para los líderes del procés. Están reconociendo que en el próximo Gobierno estarán con ERC porque si no, no se entiende esa mesa", ha expresado Arrimadas.

Mientras PP y Ciudadanos acusaban a Iceta como máximo responsable del PSC de "bailar al son del independentismo", ERC escenificaba la ruptura con los socialistas y JxCat consideraba "asintomáticos" algunos principios de los que presume el Gobierno. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha vuelto a marcar las distancias con los socialistas que en los últimos días han dejado claras tanto Oriol Junqueras como el candidato, Pere Aragonès. "Nos molesta que prioricen votos por encima de vidas", le ha reprochado Rufián a Sánchez en referencia a la oposición de los socialistas -y posteriormente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya- al retraso de las elecciones catalanas del 14 de febrero. "La próxima vez preséntense en coalición", ha ironizado.

"Sus jueces han convocado las elecciones, pero les puedo asegurar que los catalanes decidirán quiénes ganan y les puedo asegurar que ustedes no van a convertir a la Generalitat de Catalunya en un despacho de Moncloa", ha sentenciado Rufián en su pregunta al presidente. Sánchez, por su parte, no ha dudado en alabar a Salvador Illa como candidato: "Va a hacer frente a la mayor emergencia económica, social y sanitaria". También ha dejado clara su distancia con el independentismo que, a su juicio, va a "ofrecer más de lo mismo a lo que han sufrido los catalanes durante estos últimos diez años". "Ojalá haya un cambio en Catalunya, se pase página, mire al futuro y deje de mirar al pasado", ha zanjado.

Iceta ha aprovechado, además, para golpear al independentismo en su propia división al recordar a JxCat que ERC apoyó los presupuestos en un momento, además, en el que los republicanos han subido el tono contra el PSOE ante los sondeos que sitúan a los de Carles Puigdemont en la pugna por la primera posición: "Demande su opinión al grupo de ERC, que no tuvo empacho en aprobar esos presupuestos porque cumplían con Catalunya". "Me dice que este Gobierno es de incompetentes, que no cumple. Este Gobierno necesita un interlocutor comprometido con el diálogo", le ha dicho el también líder del PSC a la candidata de JxCat, Laura Borràs.

Posteriormente, el portavoz de ERC ha difundido en Twitter una imagen de Borràs saludando a Iceta refiriéndose al pacto de socialistas y JxCat para gobernar la Diputación de Barcelona, uno de los reproches con los que suelen contestar los republicanos al que ha sido su socio en el Govern.

En una interpelación defendida por Rufián, Iceta también se ha pronunciado sobre el cambio del PSC respecto al derecho a decidir. "En aquel momento renunció a cualquier excursión a ninguna parte por una vía cierta que requiere de consenso que hoy no se da para una reforma constitucional", ha terminado el ministro.