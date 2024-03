El PP defiende al jefe de Gabinete de Ayuso que amenazó con “cerrar” elDiario.es

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha aprendido la lección de la caída de Pablo Casado, y no solo ha cerrado filas alrededor de Isabel Díaz Ayuso y la denuncia por delitos fiscales que atosigan a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. También ha decidido defender con todo al jefe de Gabinete de la barones, Miguel Ángel Rodríguez, quien amenazó con “triturar” y “cerrar” elDiario.es. La mano derecha de Feijóo en el Congreso, Miguel Tellado, ha defendido este martes al alto cargo de Ayuso y ha enmarcado en “conversaciones privadas” sus intentos de intimidar a los periodistas que están informando sobre la líder madrileña.

“Son conversaciones privadas”, ha dicho Tellado en una rueda de prensa en el Congreso, preguntado por los wassap enviados por Rodríguez a una periodista de elDiario.es. Este medio no ha podido preguntar al dirigente del PP porque los responsables de prensa del partido han decidido no darle la palabra. Tampoco la semana pasada pudo elDiario.es preguntar en público a los dirigentes autorizados sobre Ayuso y los problemas fiscales de su pareja. Además, el PP ha optado por no convocar la habitual comparecencia ante los medios del portavoz del partido, Borja Sémper, tras la reunión del Comité de Dirección que se ha celebrado este martes.

Tellado no solo ha elegido el silencio ante las amenazas del Gobierno de Madrid contra un medio de comunicación, sino que ha criticado a elDiario.es (sin atreverse a citarlo) por hacer pública la conversación íntegra en la que el jefe de Gabinete de Ayuso lanza sus amenazas. La mano derecha de Feijóo ha obviado a conciencia que fue el Gobierno de Ayuso quien filtró primero a otro medio la conversación de forma parcial, obviando los mensajes amenazantes e insultantes.

“No me corresponde a mí valorar conversaciones privadas que trascienden y se hacen públicas para dañar a personas”, ha dicho Tellado, que ha ignorado las amenazas que el alto cargo de Ayuso lanzó contra los periodistas. La mano derecha de Feijóo en el Congreso ha recurrido al argumentario del PP de Madrid: “Hasta donde sabemos, se han filtrado mensajes privados de una conversación de WhatsApp entre dos personas que se conocen desde hace muchos años”.

Pero, tal y como ha explicado la periodista que recibió los mensajes amenazantes, entre ellos nunca ha existido una relación de amistad. Tan solo profesional.

Tellado también ha repetido el argumento de que las informaciones desveladas por elDiario.es son “machistas”. “Es tremendamente machista que se le pida a una mujer que responda por lo que ha podido hacer su pareja hace cuatro años, cuando ni siquiera mantenía esa relación con esa persona en aquel momento. Creo que es algo tremendamente machista y que desde luego habla a las claras de quien protagoniza ese tipo de de ataques”, ha dicho. Inmediatamente después, ha reclamado explicaciones a Pedro Sánchez por los supuestos trabajos de su mujer, Begoña Gómez, y que no forman parte de ningún procedimiento judicial, a diferencia del supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador.

