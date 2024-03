El PP de Feijóo cierra filas con Isabel Díaz Ayuso pese a las amenazas de su director de Gabinete

“Esto es problema de un ciudadano que parece ser que es pareja de Ayuso y que tiene cuestiones pendientes con la Agencia Tributaria. Pues que las arregle”. La frase es del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien para defender a Isabel Díaz Ayuso ha llegado a poner en duda incluso que Alberto González Amador, denunciado por fraude fiscal tras un pelotazo con mascarillas, y la presidenta de Madrid sean pareja. Es una prueba de la hipérbole en la que ha entrado el PP en un cierre de filas que difiere con cómo actuó Pablo Casado cuando se descubrió el negocio del hermano de Ayuso con el Gobierno regional.

El PP ha optado por una defensa cerrada de Ayuso, al menos en público. El mismo martes por la mañana, poco después de que elDiario.es desvelara el fraude fiscal de la pareja de la presidenta madrileña, Feijóo dio la cara por ella en una entrevista en Onda Cero. “Ella no tiene ninguna inspección de la Agencia Tributaria”, dijo.

Aquél día, Alberto González Amador sí era “la pareja de la señora Díaz Ayuso”. Entonces solo se había publicado que la Agencia Tributaria le había hecho una inspección tributaria que había derivado en una denuncia de la Fiscalía por fraude. Después vino el pelotazo con mascarillas, los dos pisos (uno a nombre de la empresa del abogado del comisionista), el Maserati, el intento de negocio con Costa de Marfil con vacunas cinco veces más caras, la sociedad en Panamá o la de Florida con un directivo de Quirón, etcétera.

Lejos de menguar, el apoyo del PP a Ayuso se ha consolidado. Incluso después de que su director de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, haya amenazado con “destruir” al medio que ha desvelado tanto los problemas legales de la pareja de la presidenta como el pelotazo que dio su hermano con la venta de material sanitario durante la pandemia gracias a una intermediación que usó a otra empresa para el contrato con el Gobierno regional.

Las declaraciones de Feijóo no han sido las únicas que han servido para respaldar a Ayuso. Diferentes portavoces del PP, desde Borja Sémper a Miguel Tellado, pasando por Elías Bendodo o Ester Muñoz, han arropado a la presidenta de Madrid sin cuestionarse, por ejemplo, si sabía o no del fraude que su pareja reconoció o de sus intentos de retirar las facturas falsas para arreglarlo. Ayuso dijo que era Hacienda quien le debía 600.000 euros a su pareja cuando su propio abogado reconoció por escrito los delitos.

En el PP tampoco se cuestionan quién ha pagado o paga las dos viviendas de las que disfruta Ayuso, una encima de la otra, y que están a nombre de su pareja y de una sociedad de su abogado. De hecho, en privado el discurso es el mismo o muy similar al que se puede escuchar en público: defensa cerrada de Ayuso.

La dirección del PP no repite así los errores que sí cometió la anterior, liderada por Pablo Casado, quien mantuvo un duro enfrentamiento con Ayuso por el control del PP de Madrid que terminó con él y casi todo su equipo fuera de la política. Casado acuñó en una entrevista en la Cope una frase que el PP mantiene aún hoy en su cuenta de Twitter: “La cuestión es si es entendible que el día 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio por vender mascarilla”.

Dos años después, ya nadie se plantea estas dudas, o similares, en Génova, 13. De hecho, la defensa de Feijóo, lejos de aminorar, ha aumentado. Este lunes, en una entrevista en OkDiario el líder del PP plantea que las informaciones sobre Alberto González Amador y Ayuso que ha publicado elDiario.es son un ataque “machista”, pese a que nadie ha podido desmontarlas.

Las palabras de Feijóo llegan a la vez que una ofensiva del PP para incriminar a la esposa de Pedro Sánchez en una supuesta colusión de intereses entre el presidente del Gobierno y Begoña Gómez a cuenta del rescate público de Air Europa por los efectos de la pandemia.

El PP ha registrado una serie de preguntas parlamentarias sobre supuestas reuniones de Gómez con directivos de la segunda aerolínea más grande de España, y que fue rescatada con más de 400 millones de euros.

“Aquel que meta la mano en la caja, lo expulsaremos de nuestro partido y nos avergonzaremos de él”, dijo Feijóo en un acto de partido el pasado viernes. Una frase que, de momento, el PP no aplica al caso de Ayuso y su pareja.

---------

