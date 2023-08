El PP insiste en que debe gobernar Feijóo aunque no sume mayoría absoluta y reclama también la presidencia del Congreso

Alberto Núñez Feijóo se presentará a la investidura si el rey se lo encomienda. El Partido Popular insiste en que debe ser el ganador de las elecciones el que trate de formar gobierno y asegura que ya tiene 171 apoyos en el Congreso para hacerlo posible: sus 137, los 33 de Vox y el escaño de Unión del Pueblo Navarro. La secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha avanzado este miércoles que se reunirán próximamente con Coalición Canaria para tratar de ganar su apoyo para un gobierno en minoría. El PP asegura además que su victoria electoral les coloca en una situación de legitimidad para hacerse la presidencia del Congreso.

“Un respaldo para un gobierno en minoría que se sustentaría en acuerdos constitucionales y de amplias mayorías para poder gobernar y legislar”, ha dicho la 'número dos' de Feijóo este miércoles en una rueda de prensa tras la reunión del Comité de Dirección del partido. Gamarra ha apostado por esta fórmula tras constatar “avances importantes” en el diálogo con otras fuerzas y sobre todo después de que Vox haya anunciado que apoyará una investidura del líder del PP sin exigir su entrada en un futuro Gobierno.

Esta mayoría “importante” según Gamarra y que supera los apoyos que según ha dicho tiene el PSOE por el momento es sin embargo insuficiente si Junts no decide al menos abstenerse en esa votación de investidura, después de que el Partido Nacionalista Vasco haya cerrado la puerta a apoyar a Feijóo. Aunque hace unos días el vicesecretario de coordinación autonómica, Pedro Rollán, abrió en unas declaraciones la posibilidad de hablar con la formación independentista “dentro de la Constitución” para desencallar esa investidura, este escenario fue descartado más tarde por la propia Gamarra, que dijo que las conversaciones con el partido de Carles Puigdemont no se encuentran “sobre la mesa”.

El PP se aferra a esos 171 y 172 diputados y a la posibilidad de una investidura con más síes que noes pero no desvela si más allá de las conversaciones con Vox, UPN y Coalición Canaria tienen algún plan para mover a otras fuerzas a una abstención que les permitiera, con esos números, superar esa votación en segunda vuelta. “Este partido es responsable y desde el 23J trabaja en algo importante, en que haya gobierno. Es una demostración de que nos importa España mientras otros están de vacaciones. Reiteramos nuestra disposición a acudir a la investidura si el jefe de Estado nos encarga la misma”, ha insistido.

La secretaria general del partido ha reiterado en varias ocasiones que es el Partido Popular el que ha ganado las elecciones y ha redundado en que a lo largo de la democracia siempre ha gobernado el vencedor de los comicios, a pesar de que el español es un sistema parlamentario y permite que gobierne quien más apoyos concite en el Congreso, tal y como ha hecho el propio partido conservador en diferentes autonomías tras las elecciones del 28M en las que el ganador fue el PSOE pero han conseguido gobernar gracias a sus alianzas con la extrema derecha.

Pese a ello, Gamarra ha acusado al PSOE de poner en duda la “legitimidad” del sistema electoral. “Una puesta en duda de la falta de la legitimidad de nuestro sistema electoral pasa por no reconocer que este es el resultado electoral y por no reconocer quién ha ganado las elecciones”, ha dicho. Y a continuación ha añadido: “Los únicos países en los que no se reconoce a quien gana son aquellos en los que las elecciones no son precisamente transparentes”.