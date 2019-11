El presidente de Melilla respalda a Inés Arrimadas para presidir Ciudadanos

Melilla, 13 nov (EFE).-El presidente de Melilla, Eduardo de Castro, único diputado de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de la ciudad autónoma, ha señalado que respaldaría la candidatura de Inés Arrimadas a presidir el partido tras la dimisión de Albert Rivera, porque dice que tiene "capacidad de liderazgo".

En declaraciones a la prensa, el presidente de Ciudadanos en Melilla y del gobierno local, se ha mostrado a favor de que Inés Arrimadas dé un paso adelante y presente su candidatura a presidir el partido tras la dimisión de Rivera, ocurrida tras la debacle electoral del domingo.

"Inés Arrimadas ha demostrado altura política y capacidad de liderazgo", ha afirmado Eduardo de Castro.

Por otra parte, De Castro ha señalado que no le hace "ninguna gracia" la entrada de Podemos en el Gobierno central, y tras dejar de manifiesto que Ciudadanos no apuesta por esta unión, ha sostenido que Pedro Sánchez (PSOE) "sabrá donde se mete, pero no me parece buena idea -ha reiterado-".

Tiene claro que el cambio de postura de Sánchez se debe exclusivamente a que "está buscando los apoyos necesarios para ser presidente", pero advierte de que "esto todavía tiene su recorrido, porque hay más gente que tiene que apoyarlo y si no, no saldría adelante".

Ha añadido que "habrá que ver qué pasa, porque ahora hay el acuerdo de formar gobierno, pero hace falta que el resto de actores lo apoye o se abstengan y Ciudadanos no lo va a apoyar y ni se va a abstener", ha asegurado.