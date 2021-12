El PSOE intenta rebajar el choque con ERC por el catalán en Netflix

El PSOE intenta rebajar el choque con ERC a costa de la Ley General de Comunicación Audiovisual que no satisface las exigencias de los republicanos catalanes en los términos en los que este martes salió del Consejo de Ministros. Moncloa había pactado con ERC que esa norma incluiría una cuota obligatoria en lenguas cooficiales en la producción de las plataformas digitales. Sin embargo, el Gobierno admitió este martes que no puede obligar a compañías como Netflix, HBO o Amazon Video porque no están radicadas en España. El portavoz republicano, Gabriel Rufián, puso el grito en el cielo y amenazó incluso con retirar su apoyo a los presupuestos.

El Gobierno trata de reconducir la situación. A última hora del martes, fuentes del Ejecutivo aseguraban que negociarían con el resto de partidos en la tramitación parlamentaria intentando buscar un encaje a las exigencias de ERC, aunque en el Ministerio de Economía sostienen que es imposible obligar a plataformas que no tienen sede en España a producir en catalán, euskera o gallego dado que están limitados por la directiva europea que regula los contenidos audiovisuales.

"Toda negociación tiene un límite que es lo que nos dice la directiva comunitaria. Dentro de ese marco, nosotros vamos a tener la mejor ley posible que impulse el español y las lenguas cooficiales", ha expresado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, en una entrevista en Onda Cero.

Rufián se reunirá esta tarde con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el portavoz socialista, Héctor Gómez, para abordar el asunto. No obstante, los socialistas aseguran que ERC ya conocía los la letra pequeña de la ley audiovisual, es decir, que dejaba fuera a plataformas internacionales. Los republicanos insisten en que el acuerdo incluía que la cuota del 6% en lenguas cooficiales afectaba a Netflix, HBO y demás plataformas, aunque no tengan sede en España. Moncloa inicialmente confirmó que esos eran los términos del acuerdo. Fuentes socialistas atribuyen el enfado de ERC a los titulares que salieron este martes tras la aprobación de la ley audiovisual y al revuelo que causó en Catalunya, dado que Junts había presionado.

En todo caso, la cúpula del PSOE se muestra convencida de que habrá un entendimiento. “Tenemos un buen acuerdo con ERC para unos presupuestos. Vamos a seguir hablando y yo creo que no habrá mayores problemas. Ellos saben que nosotros cumplimos nuestros acuerdos y esta vez también va a ser así”, ha afirmado la vicesecretaria general, Adriana Lastra, en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

El de ERC no es el único frente que se le ha abierto al ala socialista del Gobierno. También el socio minoritario se ha quejado de que no se haya negociado internamente el texto de la ley audiovisual. "Como no ha querido negociar con nosotros, tendremos que ver en fase de enmiendas si esto sale adelante", ha advertido el presidente del grupo confederal, Jaume Asens.

No obstante, el diputado de Unidas Podemos se ha mostrado convencido de que las cuentas públicas no corren riesgo en el Senado tras la amenaza de ERC. “Creo que forma parte de la escenificación previa a la aprobación de unos presupuestos, pero nosotros no sabemos quién lleva razón, no hemos formado parte de esa negociación, no hemos sido informados del contenido de esa negociación”, ha apostillado en TVE, informa Laura Galaup.