Rufián ante el "no" de Sánchez al referéndum: Negó los indultos, denos tiempo

Madrid,30 jun (EFE).- El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en la misma tribuna desde la que este miércoles ha asegurado que el PSOE jamás aceptará un referéndum de autodeterminación, en su día dijo que nunca habría indultos. "Denos tiempo", le ha dicho.

Rufián ha aplaudido la medida de los indultos porque si bien no sirven para solucionar el conflicto político "son una medida para mejorar el clima político, que es lo que permite permanecer en la centralidad del terreno de juego y no en los extremos, que hay barro".

Buena parte de su intervención la ha dedicado a cargar contra el PP, Cs y Vox, a los que ha recordado que los indultos a los presos del "procés" no han levantado a la calle, no ha pasado nada y que ya "suenan como un móvil en un teatro: inoportunos, molestos e innecesarios".

Su discurso choca con la realidad, ha señalado, porque a los ciudadanos les importa mucho más dónde y cuándo va a vacunarse contra la covid que "dónde manifestarse con ustedes", ya que, para su desgracia, ha dicho, "no está pasando nada, el silencio de la gente y el silencio de las calles", aludiendo así "a uno de los grandes hits de un tal Rivera: ¿Lo escuchan? Es el silencio".

Para Rufián el problema de España es que la derecha "quiere desmantelar el Estado de derecho" y mientras en Europa la derecha frena a la ultraderecha, en este país se alía con ella. "En España la derecha moderada no existe, bueno sí, los barones del PSOE", ha apuntado.

También ha sido muy crítico con el Tribunal de Cuentas por condenar a los independentistas al pago de multas millonarias mientras que no ha puesto ni una sola multa a partidos condenados por corrupción; una institución -ha considerado- "sin supervisión ni sentencia judicial", gobernada por siete cargos del PP desde hace 20 años, que absolvió a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella porque tiene "a su cuñado trabajando allí. Esa es la diferencia con Junqueras".

"Señorías del Gobierno, los siguientes son ustedes, o lo paramos o directamente nos pasan por encima", ha advertido.

Por su parte, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha advertido a Sánchez de que el diálogo solo será posible si se "formaliza el divorcio" entre España y Cataluña y se respeta el resultado de las urnas.

"Entonces sí va a empezar una nueva etapa de reconciliación y reencuentro, de Estado a Estado y de igual a igual. Los catalanes no reclaman reencuentro, han votado independencia, y no vamos a esperar a que para ustedes o los que vengan el castigo vuelva a ser útil. Esta farsa no se puede aguantar dos años más", ha reprochado Nogueras.

Para la diputada de Junts, el que el Gobierno no retire a la Abogacía del Estado del proceso abierto en el Tribunal de Cuentas, que reclama 5,4 millones de euros a los líderes del "procés", es una señal de que la oferta de diálogo es "un cuento".

"El mismo cuento que nos vamos a encontrar en la mesa de diálogo", ha añadido en referencia al foro entre ambos Ejecutivos que tendrá lugar en septiembre, con la incógnita de cuál será la postura de Junts como integrante de la coalición del Govern.

También ha desacreditado la propuesta de Sánchez de crear un foro de reencuentro entre catalanes, al recordar que ya existe el Parlament donde "están todas las sensibilidades".

Para reforzar su descrédito a la oferta de Sánchez, Nogueras ha recordado que el PSOE liderado por él "apretó el botón" del artículo 155 junto al entonces Gobierno de Mariano Rajoy en 2017.

El PdCat ha compartido que "es difícil hablar de concordia" cuando Sánchez rechaza el referéndum de autodeterminación, según su portavoz, Ferrán Bel.

"La libertad es decidir tu futuro y Cataluña no es libre porque es española. Traten mejor a los catalanes, y eso también es respetar su decisión", ha aconsejado Bel.

Igualmente ha rebatido a Sánchez al mostrarse convencido de que una Cataluña separada sería "más europea, más próspera y mucho más plural".