Sánchez asegura que el Gobierno ha cumplido ya uno de cada tres compromisos del acuerdo de coalición

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves, durante su comparecencia de balance del curso político, que el Ejecutivo ya ha cumplido con uno de cada tres compromisos adquiridos en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos así como con los pactos suscritos con sus distintos socios de investidura y en el ámbito parlamentario.

Casa Real carga al Ministerio de Presidencia los sueldos de 146 de sus empleados

Saber más

"A 30 de junio", ha afirmado Sánchez, "los compromisos adquiridos son 1.463, 225 más que en diciembre pasado", ha matizado, al incorporar las "medidas del plan de resiliencia" frente a la pandemia así como "nuevos compromisos adquiridos" con sus socios. "A estas alturas de la legislatura, ya se encuentran activados el 94% de los mismos. Y el grado de cumplimiento es del 32,8% con una previsión del 38% para finales de año", ha insistido.

En resumen, Sánchez ha dicho que, en año y medio, "casi la totalidad se han iniciado y uno de cada tres están cumplidos". "A pesar del tiempo excepcional que estamos viviendo el Gobierno avanza y cumple sus compromisos", ha zanjado. El jefe del Ejecutivo ha añadido que "a día de hoy se ha cumplido con un 16,4% de los compromisos con Bruselas del Plan de Reformas. Esperamos que a final de año llegaremos a cumplir 21,8% de los planes de reformas al que nos hemos comprometido en el Plan de recuperación".

La pandemia, ha añadido Sánchez, "no solo no ha detenido la agenda del Gobierno sino que la ha reactivado". Y, en ese sentido, ha querido agradecer los acuerdos logrados con los agentes sociales y con grupos parlamentarios. "Hemos convalidado prácticamente todos los reales decretos leyes", ha recordado.

La vacunación y la evolución de la pandemia

También ha puesto en valor que España sea "la nación que más ha vacunado" entre los 50 países más ricos del planeta, aunque ha querido recalcar que "la pandemia no ha terminado", que "el virus sigue aquí" y, por tanto, ha pedido "un esfuerzo más" a la ciudadanía durante los próximos meses, antes de que se logre la ansiada inmunidad de grupo.

Otra de las reflexiones realizadas por Sánchez es que el suyo ha sido el Gobierno "más feminista" y el más comprometido con el medioambiente. "No ha habido un Gobierno más ecologista en la historia de España", ha concluido.

"Nuestra prioridad es combatir la desigualdad y nuestro objetivo es que nadie se quede atrás y nos referimos a los territorios y a las personas", ha añadido el presidente del Gobierno. A su juicio, "es el momento de abrir un nuevo capítulo de la historia". "Hemos dedicado meses a resistir, y ahora se abre la oportunidad de recoger los frutos de ese esfuerzo realizado. Vamos a recuperar nuestra economía, el empleo y la actividad industrial", ha dicho. Para Sánchez, "hay que elegir entre recuperación y crispación y el Gobierno ha optado por el diálogo".

La renovación del Poder Judicial y el papel de la oposición

Por otro lado, Sánchez ha pedido al Partido Popular de Pablo Casado que "cumpla la Constitución" y renueve ya los órganos constitucionales bloqueados por la oposición, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. Según ha recordado el jefe del Ejecutivo, se han cumplido "968 días" desde que caducó el mandato del actual Poder Judicial.

"La renovación del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas o del Defensor del Pueblo son obligaciones que no marca el Gobierno, lo marca la Constitución", ha insistido. "El Gobierno cumple con la Constitución y pedimos a la oposición que cumpla la Constitución", ha remarcado. Según ha dicho, "por experiencia", el hecho de que "el PP cumpla con la Constitución no depende del Gobierno sino del PP". "Una oposición destructiva en el momento histórico que estamos viviendo no tiene lugar", ha zanjado.

Asimismo, ha expresado su intención de alejarse del clima de confrontación política porque el Gobierno "quiere trabajar por la esperanza y el avance", huyendo de la "parálisis y el rencor" que reprocha a la oposición de derechas.

En cuanto a la Conferencia de Presidentes prevista para mañana, en Salamanca, Sánchez ha lamentado "que la voz de Catalunya no esté presente", por la decisión del president de la Generalitat, Pere Aragonés, de no asistir a la misma. "Que no esté Catalunya y no se escuche su voz es una pena", ha concluido. El presidente del Gobierno ha asegurado que los que se van a abordar en ese cónclave "son temas muy importantes que afectan a la ciudadanía catalana, con independencia de que sean independentistas o no independentistas".

En concreto, la conferencia tiene previsto estudiar la situación de la pandemia así como el reparto de los fondos europeos para hacer frente a las consecuencias de la emergencia sanitaria.