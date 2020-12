Sánchez y Casado se acusan mutuamente del bloqueo del Poder Judicial

Pedro Sánchez y Pablo Casado siguen enzarzados a costa del bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva más de dos años en funciones. Y ha sido una de las armas arrojadizas durante el debate de este miércoles en el Congreso convocado para hacer balance de los dos meses del estado de alarma y abordar los últimos consejos europeos. El presidente ha acusado de nuevo al PP de incumplir la Constitución al negarse a renovar el Poder Judicial mientras el jefe de la oposición ha rechazado colaborara con la "Justicia Frankenstein" en referencia a la pretensión de Unidas Podemos de poder proponer nombres de vocales.

La mayoría reforzada de la investidura da el primer paso para limitar las competencias del Poder Judicial cuando esté en funciones

Saber más

El líder del PP ha sacado el tema al afear a Sánchez que pretenda incluir a Unidas Podemos en la ecuación: "El único que está bloqueando la renovación constitucional es usted, no acepta que se haga entre PSOE y PP". Para el líder de la oposición, que los de Pablo Iglesias tengan voz en la propuesta de vocales para el CGPJ es una línea roja que los socialistas no pretenden aceptar, según dejó claro el lunes el secretario de Organización, José Luis Ábalos, que aseguró que se trata de una "excusa" del PP, a quien acusó de no aceptar los resultados electorales al no legitimar a una parte del Gobierno.

Ante la insistencia de Casado en que la renovación del CGPJ sea una cosa solo del PP y el PSOE, se ha pronunciado rápido el propio Iglesias a través de Twitter y ha asegurado que sus palabras dejan solo dos opciones. "Asumir que el CGPJ no se va a renovar hasta que la derecha gane unas elecciones y tenga mayoría en el parlamento" o "cumplir el mandato constitucional y adaptar la ley al presente para cumplir la Constitución" en referencia a la propuesta que hicieron PSOE y Unidas Podemos de cambiar las mayorías necesarias para sortear el veto del PP a la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

Lo que acaba de decir Casado sobre el CGPJ deja dos opciones:



1. Asumir que el CGPJ no se va a renovar hasta que la derecha gane unas elecciones y tenga mayoría en el parlamento



2. Cumplir el mandato constitucional y adaptar la ley al presente para cumplir la Constitución — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 16 de diciembre de 2020

Sánchez ha reprochado al PP que enarbole constantemente la bandera del constitucionalismos "cuando los únicos artículos de la Constitución que se incumplen son los de renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional". El presidente ha tirado de ironía al decir que es "curioso" que parezca que la Carta Magna parece que tenga un artículo específico que permita al PP que solo se renueven los órganos constitucionales cuando el PP "está en el Gobierno". "Lo que es de nota es que diga que soy yo el que bloquea el Poder Judicial", le ha dicho tirándole la pelota de nuevo a su tejado.

Y Casado ha respondido: "No voy a tolerar una Justicia Frankenstein". La referencia es a la denominación de "Gobierno Frankenstein" con la que la derecha se refiere a la alianza del PSOE con Unidas Podemos y las fuerzas nacionalistas e independentistas. "No podía dormir con iglesias pero va a pasar Nochebuena con todos ellos", ha terminado Casado. El argumento del líder del PP que reitera para apartar a Unidas Podemos es la posición que tiene en contra de la monarquía.

El rifirrafe se ha producido después de la última llamada entre Sánchez y Casado que terminó sin ningún tipo de avance en el objetivo del presidente de renovar el Poder Judicial. "Como le dije ayer en privado y le digo hoy en público, lo más importante es cumplir la Constitución. Cumpla usted con la Constitución", le ha dicho Sánchez al acabar su 'cara a cara'. En el Ejecutivo confían en poder ejecutar el acuerdo cuando pasen las elecciones catalanas del 14 de febrero.