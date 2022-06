Los socios del Gobierno piden a Sánchez más políticas de izquierda tras la debacle en Andalucía

Los socios parlamentarios del Gobierno de coalición que han comparecido este martes en el Congreso de los Diputados han reclamado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, más políticas de izquierdas tras la debacle del espacio progresista en las elecciones andaluzas del domingo en las que arrasó el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, que logró la mayoría absoluta. ERC, EH Bildu y Más País han pedido además a PSOE y Unidas Podemos que no tengan la “tentación” de acercarse a los postulados de Alberto Núñez Feijóo.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha mostrado sus “dudas” de que la gente en Andalucía haya ido a votar pensando en Sánchez y en Feijóo. Pero ha considerado que las elecciones en Andalucía evidencian que “la gente ha perdido el miedo a Vox” y que el electorado “para frenar a la ultraderecha vota a la derecha”. A su juicio, además, “el espacio de Unidas Podemos legisla” desde el Consejo de Ministros “pero no rentabiliza lo que legisla”. “Las izquierdas tenemos la necesidad de rentabilizar lo que legislamos”, ha apuntado.

Sánchez, en su opinión, “se equivocaría mucho” si se “cree que haciendo de Feijóo se arreglan” los problemas electorales de la izquierda. “Si empieza a hacer de Feijóo o de Moreno, del yerno perfecto de las derechas, se equivoca”, ha apuntado. También ha considerado que “la división es un lujo que la izquierda no se puede permitir”, ya que “la unidad es un concepto poderosísimo en política”.

Aitor Esteban, portavoz del PNV, se ha “congratulado” de que “la extrema derecha no vaya a llegar a la institución de gobierno”, si bien ha pedido al PP que “no se emborrache de victoria” porque el triunfo “ha sucedido en un territorio determinado, en un momento determinado y la vida política va muy rápido”. También ha pedido “abrir una reflexión en el PSOE y en la izquierda en general”. “Lo que no se puede es estar asistiendo a confrontaciones una y otra vez por parte de los miembros de la coalición”, ha advertido.

Una “mala noticia para las clases populares”

“Los resultados de las elecciones andaluzas nos preocupan”, ha añadido, por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. “Son una mala noticia para las clases populares”, ha señalado. Con todo, ella cree que “las fuerzas de izquierdas deben abrir una reflexión en profundidad” porque “el principal problema fundamental es que la gente no percibe las medidas sociales del Gobierno”.

“La percepción de la gente es que estas medidas no son lo suficientemente audaces para que mejoren su vida”, ha asegurado. “La desmovilización de la izquierda se nota en el voto”, ha insistido, para considerar después que “lo peor que le puede pasar al Gobierno y a la izquierda es decepcionar a su base sociológica”. Aizpurua ha asegurado que “Aún queda un año y medio para que esta legislatura termine”, por lo que ha considerado que “la ciudadanía no perdonaría” que no se aproveche “este tiempo para aprobar reformas de calado que mejoren el día a día” de la ciudadanía.

“Hay una mayoría plurinacional de izquierdas en el Parlamento para poder poner en marcha un programa de cambio que haga inviable la vuelta de la derecha al poder”. Por todo ello, Aizpurua ha considerado que sería una “irresponsabilidad del PSOE no aprovechar este momento para avanzar en derechos y libertades”.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha asegurado que los de las elecciones andaluzas del domingo “son unos malos resultados” para la izquierda y ha pedido “hacer una reflexión seria” y “pausada”. No obstante, ha atribuido la debacle de la izquierda al Gobierno de coalición que, según ha afirmado, “no lleva un buen rumbo porque la vida de la gente es más difícil”.

Sin entrar a valorar directamente el mal resultado de Por Andalucía, la coalición que su partido compartió con Podemos e IU, entre otros, Errejón ha asegurado que la solución para la izquierda “pasa por recuperar la iniciativa política”. A su juicio, existe un “creciiente clima de desmovilización progresista que tiene que ver con que el Gobierno no está cumpliendo con las expectativas”.