Sumar cree que la decisión de Podemos de abandonar el grupo es “transfuguismo”

Sumar cree que los diputados de Podemos han cometido “transfuguismo” con su decisión de abandonar el grupo parlamentario para irse al mixto. “Cuando una persona se presenta por una coalición y la abandona estamos hablando de un caso de transfuguismo”, ha dicho el portavoz de la coalición y ministro de Cultura, Ernest Urstasun en una rueda de prensa este lunes.

Aunque sus dirigentes lo repetían en privado la semana pasada, después de conocer la decisión de los de Ione Belarra, hasta ahora no habían usado esa palabra en pública de forma tan rotunda. Preguntado por este asunto, Urtasun ha enunciado la adenda tercera del Pacto Antitransfuguismo, firmado por Podemos, según ha recordado.

Urtasun ha dicho además que son los propios diputados que han abandonado el grupo quienes tienen que identificar si lo que han hecho es transfuguismo o no pero, en caso afirmativo, ha dicho, “no deben ser premiados”. Esto es, en opinión de Sumar, deberían dejar el acta. “El pacto fue creado para evitar que nadie pudiera beneficiarse de algo así”, ha dicho el portavoz.

Ha añadido además que están estudiando si llevan el caso de los cinco diputados a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo. “Lo estamos estudiando pero el espíritu y la letra del pacto es claro”, ha dicho. En toco caso, un pronunciamiento de esa comisión no tendría carácter vinculante y únicamente serviría para aumentar la presión al partido de Belarra en este sentido.

Ya la semana pasada Catalunya en Comú emitió un comunicado en el que pidieron a los cinco diputados de Podemos que dejaran el acta, una petición que también secundaron Más Madrid o Compromís. Mientras tanto, desde el entorno del partido se han esforzado en defender que su movimiento en ningún caso puede ser calificado de transfuguismo. “Transfuguismo es cuando un diputado o una serie de diputados se salen de su partido. Pero una decisión colectiva de un partido, afirmar eso es mentir”, dijo el fundador de Podemos en una intervención en TV3.

El exdiputado de Podemos Pablo Echenique también escribió un tuit defendiendo esta tesis y recordando precedentes de partidos que hicieron lo mismo que los parlamentarios de su formación, como Compromís con Unidas Podemos en 2016. “Cuando un partido político toma la decisión colectiva de integrarse en un grupo parlamentario o en otro, no solamente no estamos hablando de transfuguismo, sino que además es algo muy habitual que cuenta con numerosos precedentes”, dijo.

En Sumar recuerdan sin embargo que en aquel caso no había un acuerdo expreso y escrito para permanecer en el grupo durante toda la legislatura, como el que firmó Podemos para integrarse en la coalición Sumar antes de las elecciones del 23J y aseguran que el pacto antitransfuguismo no entra en diferenciar si la decisión la toma un partido o un diputado por separado. “Podemos como entidad no existe dentro del Congreso”, aseguran.