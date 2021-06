Las tres derechas redoblan la presión contra los indultos pese a la rectificación de Junqueras

PP, Vox y Ciudadanos redoblaron este lunes la presión contra el Gobierno para que no conceda los indultos a los presos del procés, dentro de la campaña que pusieron en marcha hace ya dos semanas con la esperanza de hacer caer al Ejecutivo de Pedro Sánchez y que se escenificará el domingo en una concentración conjunta en la simbólica Plaza de Colón de Madrid. Las tres derechas consideran, por tanto, irrelevante que uno de los condenados, el líder de ERC, Oriol Junqueras, rectificara este mismo lunes su postura acerca de esos indultos y los apoyara por primera vez a través de una tribuna publicada por La Sexta y el diario Ara. También desdeñan que quien es el líder del principal partido independentista de Catalunya haya renunciado en ese texto a la vía unilateral para conseguir la independencia. Los tres partidos tienen previsto acorralar al Gobierno con el asunto de los indultos durante el Pleno del Congreso de esta semana, a través de distintas preguntas y mociones.

El Gobierno aplaude la "autocrítica" de Junqueras mientras el PP le acusa de "machacar la convivencia"

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, directamente no se cree a Junqueras: "Yo hace solo unos meses escuché a Junqueras diciendo que el Gobierno se podía meter los indultos por no sé dónde. Son demasiados engaños, demasiadas mentiras de los independentistas y también del Gobierno", aseguraba este lunes, antes de asistir a un evento del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en Madrid. Y, respecto a la propuesta de Junqueras de celebrar un referéndum pactado en Catalunya que sea acordado entre el Gobierno y la Generalitat, Casado también ha mostrado su rechazo: "Lo que sea España lo tenemos que decidir todos los españoles, no solo los socios del Gobierno", zanjaba.

"Si quieren algún tipo de modificación de la Constitución tendrán que venir al Parlamento español y plantear una reforma del modelo de Estado pero no por la puerta de atrás para permanecer en La Moncloa", subrayaba, antes de reiterar que el PP rechazará el supuesto referéndum de autodeterminación de los independentistas catalanes, como lo haría frente "a cualquier petición de cualquier partido de cualquier parte de España".

Desde la dirección del PP se aferran al hecho de que Junqueras plantee un "referéndum pactado" entre el Govern de la Generalitat y el Estado como solución para la crisis territorial de la última década. Sostienen que esa consulta sería "ilegal" si solo se realiza en Catalunya. "Tendríamos que votar todos los españoles", aseguran en Génova 13, descartando en cualquier caso apoyar una reforma constitucional que facilitara cualquier tipo de referéndum 'a la escocesa', como el propuesto por Junqueras. El Gobierno de Pedro Sánchez también rechaza un referéndum en Catalunya en el marco del diálogo que pretende retomar con la Generalitat. "Nosotros plantearemos las nuestras [propuestas] y trataremos de buscar una solución dentro de la legalidad para resolver los problemas", expresó el ministro de Transportes y secretario de Organización, José Luis Ábalos, este lunes.

El equipo de Casado no quiere poner en valor las palabras del dirigente independentista sobre la vía unilateral, que supone superar la idea del "lo volveremos a hacer" que el PP esgrime una y otra vez para defender que los presos del procés deben seguir en la cárcel y no ser indultados, en una campaña calcada a la que lanzó Mariano Rajoy contra el Estatut en 2006 y que, como ahora, le llevó a recurrir a los tribunales, recoger firmas y movilizarse en las calles.

Es más, fuentes de la dirección del PP insisten en que con su propuesta de referéndum pactado ERC sigue "fuera de la Constitución y la legalidad". Y enfatizan en que Junqueras "no pide perdón" en su tribuna, una condición imprescindible, a su juicio, para conceder los indultos, aunque no lo establece la ley que los regula. El propio PP, cuando estaba en el Gobierno, indultó a los exsocialistas José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el GAL, sin que tampoco mostraran ningún tipo de arrepentimiento, una decisión que ahora defiende la dirección de Casado, argumentando que "ninguno" de los dos "era socio del Gobierno" de José María Aznar que les concedió esa medida de gracia.

Más de 35.000 firmas

Para la cúpula de los populares, que desde el Gobierno y el PSOE se haya celebrado la rectificación de Junqueras –tildándola de "autocrítica"– solo se debe a que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, teme perder la Moncloa y "se aferra" a las declaraciones del líder de ERC para tratar de ganar votos. "Muy mal lo tiene que ver Sánchez en las encuestas", apuntan, además, para que el presidente tuviera que escenificar su acercamiento con el president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, este lunes en Barcelona, durante un acto de Foment del Treball en el que el jefe del Ejecutivo ahondó en su reivindicación de la concordia, pidiendo abandonar las "posturas maximalistas" en Catalunya para recuperar la convivencia.

El PP, insisten en Génova 13, mantendrá la recogida de firmas contra los indultos –en una semana dice el partido que ha logrado más de 35.000– y se manifestará en Madrid el domingo junto a Vox y Ciudadanos. "Se refuerzan las razones", apuntan. Todo ello a pesar de ser una imagen, la de la nueva foto de Colón –como la célebre de 2019 que escenificó la primera unión de los tres partidos y la normalización de la extrema derecha, que después se materializaría en acuerdos de gobierno en comunidades y ayuntamientos– que no quería la dirección de Casado. También se sigue viendo con reticencias dentro del partido –no acudirán algunos de los principales barones– por el temor a que la nueva entente con la extrema derecha les reste apoyos por el centro en un momento en el que están al alza en las encuestas.

Este lunes, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se permitía ironizar acerca de esa nueva foto de Colón. "¿Que si me inquieta estar el domingo con Vox? Fíjese, llevo dos semanas sin dormir pensando que voy a coincidir con Vox. La verdad es que es terrible mi estado anímico ante lo que va a pasar este domingo", le respondía a una periodista.

Respecto a la rectificación de Junqueras y su renuncia a la vía unilateral para la independencia, el portavoz popular consideraba que "los líderes independentistas no renuncian a romper el modelo constitucional ni a machacar la convivencia". "La vía unilateral no funcionó porque hubo un Estado de Derecho enfrente que puso instrumentos constitucionales", añadía, ya que "si no hubiera sido por el Estado de Derecho, Junqueras hubiera intentado triunfar y hubiera triunfado". "La pregunta no es si renuncia al unilateralismo. La pregunta es si para lograr la independencia cree que tiene que violar el ordenamiento jurídico, y lo hará", zanjaba.

Arrimadas cree que Junqueras quiere "destrozar Catalunya"

Vox, partido gracias al que Almeida es alcalde de Madrid y con el que el PP compartirá escenario de protesta el domingo, utilizó palabras similares tras conocer la tribuna de Junqueras. "Es un golpista, sabía lo que hacía, dio un golpe de estado contra la Constitución y el ordenamiento jurídico que nos metió a los catalanes en una espiral de violencia y que ha provocado una guerra civil encubierta entre catalanes", afirmaba Jorge Buxadé, portavoz político de la formación de extrema derecha. Yendo un paso más lejos que los populares, Buxadé añadía que solo espera la "disolución" de los partidos separatistas, ya sea "voluntariamente" o mediante su ilegalización como defiende Vox.

"Por eso el 13 de junio estaremos con nuestra bandera nacional defendiendo y proclamando la soberanía de España, la unidad de los españoles frente a los indultos y cualquier pretensión de pactismo y de alcanzar acuerdos con quien quiere atentar contra la unidad de la nación", se justificaba.

"Si lo único que ha podido sacar Sánchez después de darles todo es que en una carta un día digan esto, es que nos ha vendido por un plato de lentejas", argumentaba, por su parte, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que también cree reforzadas las razones para acudir a Colón el domingo, a pesar de la rectificación de Junqueras. Su tribuna es, para Arrimadas, la palabra de "un delincuente condenado que va a decir lo que sea en este cuarto de hora para que les den el indulto y puedan volver a hacer lo que quieren volver a hacer, que es destrozar otra vez Catalunya como ya hicieron en 2017", informa Carmen Moraga.