Tres detenidos en la última causa secreta abierta por García Castellón contra Juan Carlos Monedero

El magistrado de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea, que actúa de refuerzo de Manuel García Castellón, interroga este viernes a tres detenidos en el marco de una causa secreta abierta en julio de 2022 contra Juan Carlos Monedero por el titular del Juzgado, quien imputó al fundador de Podemos los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental. Uno de los detenidos es el empresario venezolano Heleodoro Velasco, contratado en su momento por una empresa de Monedero y cuya vivienda en La Moraleja (Alcobendas) fue registrada el pasado miércoles, han informado a elDiario.es fuentes próximas al caso.

La detención de Velasco se produjo el pasado miércoles, el mismo día del registro de su casa. Él y los otros dos detenidos han pasado estos dos días en dependencias policiales a la espera de ser puestos a disposición judicial. La investigación corre a cargo de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía.

En julio de 2022, García Castellón dictó un auto por el que abría una investigación a Juan Carlos Monedero después de haber sido obligado por la Sala de lo Penal a cerrar la anterior que había llevado en secreto contra este y otros fundadores de Podemos durante un año y medio, sin ni siquiera otorgarles la condición de investigados. La instancia superior, que había reprendido a García Castellón por su instrucción en varias ocasiones, le había ordenado cerrar de una vez la causa por considerarla “prospectiva”.

Una vez abierta una causa nueva a partir del auto de García Castellón se incorporó a la misma la Fiscalía Anticorrupción, que mantenía abiertas desde hacía meses unas diligencias de investigación secretas con hechos coincidentes. Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es aseguran que, en el estado actual de la causa, Juan Carlos Monedero no es el eje de la investigación y que aún no se ha decidido si será llamado a declarar como investigado. El actual instructor de la causa no es García Castellón sino el juez de refuerzo de su juzgado, Joaquín Gadea.

Fue García Castellón quien optó por centrarse únicamente en Monedero en julio de 2022 partiendo de los mismos hechos que ya investigaba en la anterior causa. El juez se centraba en unas transferencias entre la empresa de Monedero, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa –del empresario venezolano radicado en Madrid Heleodoro Velasco– y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría.

En el auto de apertura de la presente causa, el magistrado explicaba que la Sala de lo Penal, en la resolución por la que le ordenó archivar la investigación secreta y “prospectiva”, indicaba que si el juzgado lo estimaba procedente dedujera testimonio para la investigación de delitos económicos y falsedades.

A esto recurrió el magistrado, que volvía tener en cuenta las declaraciones del exgeneral venezolano Hugo, 'El Pollo', Carvajal, cuyo testimonio fue despreciado por la Fiscalía y la Sala de lo Penal y que ya se encuentra en Estados Unidos en una cárcel de máxima seguridad a la espera de ser juzgado por narcotráfico, entre otros delitos. Las acusaciones sin sustento de Carvajal sobre Podemos fueron calificadas por la Audiencia Nacional de “estrategia dilatoria”.

El 'Pollo' Carvajal habría facilitado a García Castellón el nombre de dos colaboradores suyos a los que el magistrado otorgó la condición de testigos protegidos, pese a la debilidad de sus declaraciones. Uno de ellos señaló a una ciudadana venezolana residente en Madrid como “testaferro” de fortunas de su país con origen ilegal. Y aprovechó para decir al juez, sin mayor precisión, que la mujer también había actuado de testaferro de Monedero.

La relación entre Monedero y el empresario venezolano detenido hoy se ciñe a que el Banco del Alba contrató hace diez años al profesor universitario para un estudio sobre la creación de una moneda única para Latinoamérica y la empresa del fundador de Podemos subcontrató a Heleodoro Velasco, al que pagó 70.000 euros.